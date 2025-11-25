La canción INÉDITA de Justin Bieber que es un grito DESESPERADO para Selena Gómez

Justin Bieber y Selena Gomez fueron una de las parejas más populares en la industria del entretenimiento. Si bien su relación llegó a su fin desde hace algunos años, todo parece indicar que el intérprete de “Better Man” no ha soltado a su viejo amor… Al menos, eso es lo que creen los fans, luego de que el canadiense interpretara un breve fragmento de una canción INÉDITA de su álbum ‘Swag II’, que parece hablar sobre la ex-chica Disney.

Los hechos sucedieron durante un streaming celebrado en la propia cuenta del cantante. A lo largo del en vivo, Justin ofrece una sesión, con sus músicos, sobre una canción que escribió para su nuevo álbum, pero no salió a la luz. En esta, Bieber parece cantar a un viejo amor, con líneas como “Estoy atrapado en una relación que no es contigo” y “Seguir amándote, como si tuviéramos 18”.

¿Justin Bieber cantó sobre Selena Gomez?

Si bien el cantante nunca menciona el nombre de Selena, los fans de la actriz aseguran que esta pista inédita es un grito DESESPERADO hacia Gomez, pues ella solía ser su novia cuando él tenía 18 años. A continuación, la canción para que juzgues por ti mismo…

"I m stuck in a relationship that is not you" "loving on like we were 18" Justin bieber, a married man with a son, still singing about his ex... he needs to move tf on. pic.twitter.com/HwoojsYCv8 — . (@selovelenaa) November 21, 2025

Así fue la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber

Justin Bieber y Selena Gomez cruzaron caminos en 2009. El flechazo fue instantáneo, por lo que en 2010 comenzaron una relación que se extendió a lo largo de ocho años. Durante este período, vivieron múltiples rupturas y reconciliaciones, que los posicionaron como una de las parejas más mediáticas de la década. Su relación fue tan controversial que, una vez que esta llegó a su fin, Gomez reveló haber sido víctima de maltrato psicológico, mientras que Bieber ha expresado, en diversas ocasiones, estar arrepentido de haberla herido.

Actualmente, tanto Justin Bieber como Selena Gomez se encuentran casados. Por su lado, el intérprete de “One Less Lonely Girl” unió lazos matrimoniales con la modelo Hailey Baldwin. La celebración se dio en 2019, meses después de terminar su noviazgo con Selena.

En el caso de Gomez, el matrimonio tardó unos años más en llegar. La actriz de “Only Murders in the Building” pronunció el “sí, acepto” en su boda con Benny Blanco, productor musical y ex-colega de Justin, el pasado 27 de septiembre.