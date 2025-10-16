El drama coreano de Disney+ que te cautivará de principio a fin

La competencia entre las plataformas de streaming sigue su curso con fuerza. Así es como Disney+ no se quiere quedar atrás con el tipo de contenido en tendencia y lanzó en su plataforma un drama coreano que está dando qué hablar.

La producción fue estrenada el pasado 26 de septiembre y cuenta con estrellas de renombre de Corea del Sur. Conoce más acerca de la propuesta que sigue cosechando fans de las series coreanas de todas partes del mundo.

¿Cómo se llama el nuevo drama coreano que se estrenó en Disney+?

El nuevo drama coreano que se estrenó en Disney+ es Aguas turbias. Esta producción fue creada y grabada en Corea del Sur. Cuenta con actores de renombre que han tenido éxito en sus papeles de famosos k-dramas. Sus personajes y tramas entrelazadas han logrado cautivar al público.

Entre los actores destacados de la producción se encuentran los siguientes nombres (con sus respectivos personajes):

Ro Woon como Jang Seo Yool

Shin Ye Eun como Choi Eun

Park Seo Ham como Jeong Cheon

Park Ji Hwan como Moo Deok

Jun Bae Su como Instructor Kang

Choi Gwi Hwa como Lee Dol Gae

¿De qué se trata la serie coreana Aguas turbias?

“En la anárquica Joseon, el río Gyeonggang se ha convertido en aguas turbias. Siyul esconde un pasado problemático, Choi Eun sueña con convertirse en la mayor comerciante del país y Jung Chun aspira a ser un oficial recto. Sus destinos se entrelazan al luchar para dar forma a su mundo”, reza la sinopsis de esta producción estrenada en Disney+.

Aguas Turbias cuenta la historia de Jang Si-yool: un hombre que oculta un pasado oscuro y se convierte en un gángster violento en Mapo Ferry. Pero también relata las vivencias de Choi Eun, quien destaca por su inteligencia y sentido de justicia como parte de la familia mercantil más importante de Joseon y Jeong-cheon: un funcionario honesto que quiere eliminar la corrupción.

En este drama coreano, sus vidas se entrelazan en un contexto de desigualdad, corrupción gubernamental y violencia de mafias. El río Gyeonggang será el escenario de enfrentamientos entre quienes buscan justicia y quienes se benefician del caos.