Este es el anime que se estrenó en 2025 pero tiene la esencia de los años 90 y pocos han visto

El anime de ciencia ficción de los años 90 siempre será recordado por haber redefinido los límites de la animación japonesa. Ejemplo de ellos son Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion y la película Ghost in the Shell.

Este tipo de obra sigue generando nostalgia entre los más fanáticos del anime. Sin embargo, en junio de 2025 se estrenó una obra que retoma las características de aquellas producciones exitosas que trascendieron las fronteras de Japón y cosecharon fans de todas las latitudes.

¿Cuál es el anime que se estrenó en 2025 y tiene la esencia de los años 90?

El anime que se estrenó en 2025 y tiene la esencia de los años 90 es Virgin Punk. La primera parte, Clockwork Girl, se estrenó en cines a partir del 27 de junio de 2025 y ha cautivado a aquellos seguidores de las obras más emblemáticas de esos años.

Virgin Punk es una serie de películas de anime creada por el director Yasuomi Umetsu y el estudio de producción de animación Shaft. Cuenta con diseños de personajes creados por él mismo y los directores artísticos Yuji Honjo y Yuki Funagakure.

¿Cuáles son las características de Virgin Punk que muchos comparan con el anime de los años 90?

Virgin Punk es el regreso de Yasuomi Umetsu: director de éxitos de la animación japonesa como Kite y Mezzo Forte. Su estilo combina violencia estilizada, narrativas complejas y protagonistas femeninas con una fuerza y determinación fuera de lo común.

En esta oportunidad, ha vuelto a traer a la escena la esencia del anime de ciencia ficción de los 90. La primera parte, Clockwork Girl, demuestra el dominio del diseño de personajes, la coreografía de acción y la narrativa adulta. La protagonista posee una imparable fuerza y vulnerabilidad, pero también dilemas internos que recuerdan personajes como los de Ghost in the Shell.

El anime estrenado en junio de 2025 presenta animaciones de acción realistas y escenarios urbanos vibrantes. La paleta de colores saturados remite a todo lo que ya funcionó en 1998 con Kite.