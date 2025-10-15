Es japonesa y de animación: esta es la película extranjera que más dinero ha recaudado en EE.UU.

La industria cinematográfica norteamericana es una de las más consagradas a lo largo de la historia. Cientos de películas de EE.UU. han sido ganadoras de premios importantes de la pantalla grande. Sin embargo, también hay producciones extranjeras que han superado récords.

Así es el caso de una película extranjera que está rompiendo récords en venta de entradas en las salas de cine de Estados Unidos. La producción es japonesa y de animación. Este es el título al que muchas personas le han dado su voto de confianza.

La película japonesa de animación que más dinero ha recaudado en EE.UU.

La película japonesa de animación que más dinero ha recaudado en EE.UU. es Demon Slayer: Infinity Castle (cuyo título en Japón es Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen). Esta producción se ha convertido en la cinta extranjera más taquillera en Estados Unidos y rompió un récord que se mantenía desde hace 25 años.

Demon Slayer: Infinity Castle es un anime que ha logrado recaudar 2,3 millones de dólares el fin de semana del 10 al 13 de octubre. Pero según Box Office Mojo, su recaudación total desde su estreno en septiembre de 2025 es de 128.668.002 dólares.

La película animada japonesa Demon Slayer: Infinity Castle es una de las producciones más exitosas de 2025 a nivel mundial

La película Demon Slayer: Infinity Castle desplazó del primer lugar de las películas extranjeras más taquilleras en Estados Unidos a Crouching Tiger, Hidden Dragon, de 2000. La misma fue ganadora de 4 premios Oscar y recaudó 128.078.872 dólares. Ambas producciones lograron superar los 100 millones de dólares en recaudación del territorio norteamericano.

El éxito de esta película anime es que se basa en uno de los mangas más populares en Occidente, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotouge. El mismo fue publicado entre 2016 y 2020. La cinta es una secuela de la cuarta temporada de la serie de anime homónima.

A nivel mundial, la película Demon Slayer: Infinity Castle se ubica como la quinta película más taquillera de 2025. Ha logrado recaudar 648 millones de dólares y superó a dos películas de superhéroes como Superman y Fantastic Four: First Steps.