A 7 años de su lanzamiento, este será el nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ es uno de los videojuegos más exitosos del mundo. Este se lanzó en 2018 y desde entonces sigue cosechando más personas fans del universo gamer. Este videojuego de lucha en 2D fue desarrollado por Arc System Works y distribuido por Bandai Namco Entertainment. Se basa claramente en la franquicia exitosa creada en 1984: Dragon Ball.

¡Disfruta el ending de Dragon Ball GT: 100 años después! [VIDEO] ¡Prepara tu voz para cantar al ritmo del ending de Dragon Ball GT: 100 años después! Y hagamos todos una Genki-Dama para ayudar a Goku Jr. a conseguir las esferas del dragón.

El juego recibió muy buenas críticas y es considerado como el mejor de Dragon Ball de la historia. Su éxito en ventas demuestra el apoyo de la comunidad gamer. Además, fue premiado como el mejor videojuego de lucha en The Game Awards de dicho año de lanzamiento.

Te puede interesar: Se confirmó el golpe devastador que Google le daría a Chat GPT este 22 de octubre

¿Cuál es el nuevo personaje del videojuego Dragon Ball FighterZ?

El nuevo personaje del videojuego Dragon Ball FighterZ es Goku Super Saiyan 4 DAIMA. Así lo anunció Bandai Namco.Será descargable en Dragon Ball FighterZ, disponible en PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.

Goku Super Saiyan 4 DAIMA es el primer luchador nuevo que se une al juego en 4 años y su lanzamiento está previsto para la primavera de 2026. Esta versión del protagonista se inspira en la serie Dragon Ball DAIMA. Esta misma presenta a Goku y otros personajes transformados en versiones infantiles, pero con una historia original situada antes de Dragon Ball Super.

Te puede interesar: El drama coreano de Disney+ que te cautivará de principio a fin

¿Qué se sabe de la actualización 1.40 de Dragon Ball FighterZ?

La nueva actualización de equilibrio de Dragon Ball FighterZ es un parche que ajusta el sistema de Z-Reflect, añadiendo mayor profundidad estratégica. Además, introduce cambios en todos los personajes.

Bandai Namco también comunicó que el Dragon Ball FighterZ Master Showdown (evento competitivo dentro del Dragon Ball Games Battle Hour 2026) será celebrado los días 18 y 19 de abril de 2026. Allí los jugadores del videojuego podrán participar de rondas clasificatorias.