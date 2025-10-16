Se confirmó el golpe devastador que Google le daría a Chat GPT este 22 de octubre

La competencia entre los gigantes de la tecnología sigue más firme que nunca y Google se prepara para dar un golpe devastador para ChatGPT: la inteligencia artificial (IA) de Open AI. Así se puede inferir en una imagen filtrada en redes sociales.

La inteligencia artificial lo está volviendo inútil | Programa del 24 de junio 2025 TV Azteca [VIDEO] Andrea asegura que su hermano Marco, quien utiliza la inteligencia artificial para todo, ya es un desconocido al que no le importa nada ni nadie.

Esta es la imagen que está dando qué hablar en la comunidad tecnológica. Google tiene previsto un anuncio muy importante para el próximo miércoles 22 de octubre. ¿De qué se trata?

Te puede interesar: El drama coreano de Disney+ que te cautivará de principio a fin

Gemini 3.0: Google sale a competir más fuerte contra ChatGPT

El último modelo de IA anunciado por Google es Gemini 2.5 Computer Use. Pero la firma podría dar el gran salto de la mano de Gemini 3.0. Así se puede apreciar en la filtración de una imagen que se viralizó con motivo de difundir la presentación de la gran actualización.

En la imagen se puede ver el calendario interno de Google con la hoja de ruta de Gemini 3.0. La imagen fue tuiteada por Mark Kretschmann, quien es ingeniero de IA y software. Pero ha sido replicada por diversos sitios de la comunidad tecnológica.

Google Gemini 3 sighting. October 22.

👀 pic.twitter.com/Blsvx6mORU — Mark Kretschmann (@mark_k) October 11, 2025

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Muere a los 74 años de edad legendario integrante de KISS

Detalles de la foto que muestra el lanzamiento de Gemini 3.0 por parte de Google

La imagen publicada por el ingeniero muestra una línea de tiempo con los puntos clave que Google pretende alcanzar con las fechas a seguir. Uno de los momentos enumerados es un anuncio: este parece ser la presentación oficial del modelo de IA Gemini 3.0.

Según 9to5Google, el cronograma indica varios hitos importantes que tiene la firma por delante con pruebas internas e incluso de errores. Allí mismo se detalla que el anuncio que está esperando la comunidad tecnológica se hará el 22 de octubre.

Pero el sistema de notas interno dice otra cosa: destaca que existe una probabilidad de que la disponibilidad de Gemini 3.0 no sea el mismo día que el anuncio de Google. El 22 de octubre encajaría con la hoja de ruta previa, ya que Gemini 2.5 Pro fue lanzado en marzo de 2025 como el modelo de IA más avanzado de la firma.

Frente a ChatGPT sería una jugada por demás interesante, ya que OpenAI lanzó GPT-5 a principios de agosto de 2025. De esta manera, un 3.0 con mejor rendimiento y capacidades sería un gran golpe que puede dar Google. Por este motivo, habrá que mantenerse atento al lanzamiento de esta actualización que está dando qué hablar.