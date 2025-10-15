Se confirmó una pésima noticia para los fans de ‘Las guerreras k-pop’

Desde su estreno en Netflix, la película Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters) ha conquistado los corazones de fans de todas partes del mundo y de todas las edades. Esta producción estadounidense de origen coreano es una animación musical y pasó a ser uno de los contenidos destacados de la plataforma.

“Es una película mediocre”, crítica de Javier Ibarreche a la película Emilia Pérez [VIDEO] Javier Ibarreche lanza fuerte crítica a la película Emilia Pérez, tras ser nominada 13 veces a los premios Oscars.

El film dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang, pero producido en conjunto con Sony Pictures Animation y Netflix, ha causado tanto furor que muchos fans esperan una secuela para conocer más a sus protagonistas: Rumi, Mira y Zoey. Pero hay una mala noticia.

Te puede interesar: La mujer del camarote 10: Final explicado de la película que es un éxito en el streaming

¿La película Las guerreras k-pop tendrá producción secuela?

Según una entrevista que les hizo la BBC a Maggie Kang y Chris Appelhans, Las guerreras k-pop puede tener películas o producciones que actúen como continuaciones de la historia. “Creemos que podemos hacer más con estos personajes en este mundo. Y sea lo que sea, será una historia que merezca una secuela y algo que queremos ver”, fue parte de sus declaraciones.

Pero si bien estos planes e ideas seguramente pueden ser muy exitosos, lo cierto es que los directores de la película dejaron claro que aún no hay nada oficialmente confirmado de lo que puedan hablar. Pero se sabe que Sony y Netflix tienen conversaciones para esbozar una futura franquicia.

Te puede interesar: High School! Kimengumi tendrá remake animado por su 45 aniversario: cuándo y dónde verlo

Pésima noticia para los fans de Las guerreras k-pop: no habrá live action

En la misma entrevista, cuando fueron consultados sobre el futuro de la historia que ha triunfado en estos meses, los directores de la película declararon: “Hay muchos elementos del tono y la comedia que son ideales para la animación. Es realmente difícil imaginar a estos personajes en un mundo de acción real (live action). Sería demasiado realista. Así que no funcionaría”.

Sobre esto, Appelhans agregó que una de las mejores cosas de la animación es crear composiciones con atributos increíblemente grandiosos. “Rumi puede ser una comediante boba y luego cantar y dar una patada giratoria hacia atrás un segundo después, y luego caer en picado desde el cielo. La alegría de la animación reside en lo lejos que puedes llegar y elevar lo posible”, fue parte de su sentencia acerca de efectuar un contenido live action de Las guerreras k-pop.