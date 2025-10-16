Así luciría Androide 18 de Dragon Ball Z si fuera real, según la Inteligencia Artificial

Dragon Ball Z se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

En su afán por resolver consultas, dudas y diversas peticiones de los fans de Dragon Ball Z, la inteligencia artificial (IA) ha arrojado una imagen realista de Androide 18 (Lazuli): la esposa de Krilin y la madre de Marron. Así luciría el personaje si fuera una mujer de carne y hueso.

¿Cómo luciría Androide 18 de Dragon Ball Z si fuera una persona real?

Androide 8 (Lazuli) es la hermana melliza del Androide 17. Es una androide creada a partir de una base humana por el Dr. Gero. El único fin inicial de este personaje era destruir a Goku, pero luego se une a los Guerreros Z.

Su aspecto físico es aguerrido, descontracturado y hasta posee una onda rockera. Mientras que en el anime lucía un outfit de denim jeans, cabello corto rubio y una camiseta negra, en la versión hiperrealista de la IA se la aprecia con un corte de pelo similar, pero con más volumen. Respecto de su ropa, esta es idéntica a su versión gráfica tradicional.

¿Cuándo se creó el anime Dragon Ball Z?

Dragon Ball es el manga creado por Akira Toriyama y lanzado en la revista Shōnen Jump, de la editorial japonesa Shūeisha, en el año 1984. Esta obra artística fue llevada al anime en 1989 y desde entonces se convirtió en uno de los dibujos animados favoritos de muchas personas en todo el mundo.

La serie relata las aventuras de Goku y sus amigos. Ellos deben defender la Tierra de poderosos enemigos a través de las artes marciales, transformaciones o evoluciones y batallas épicas. La franquicia ha sido tan exitosa que se extendió a productos audiovisuales como películas y videojuegos.

En este universo de personajes de Dragon Ball Z, existen personajes que conquistaron el corazón de los fans y hasta causaron reacciones de rechazo por su misión destructiva inicial. Uno de ellos es Androide 18, la bella joven que se convirtió posteriormente en aliada de Goku.