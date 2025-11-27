Ni Brad Pitt ni DiCaprio: estos son los 3 mejores actores de la historia, según la Inteligencia Artificial

Son varios los actores de Hollywood que se han consagrado como los mejores de la historia. De ello pueden dar cuenta sus reconocimientos a nivel internacional y nominaciones y premiaciones de la industria cinematográfica.

¡El Favorito urgido de victorias! Revive todas las emociones del Sin Palabras! TV Azteca [VIDEO] El Favorito se presentó con hambre de triunfo en el Sin Palabras luego de que el Pueblo marchara con paso perfecto durante la semana. ¡Revive el juego completo!

Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) considera que existen artistas que se destacan por sobre otros. Este es el veredicto de ChatGPT sobre la consulta acerca de cuáles son los mejores actores de la historia cinematográfica.

Te puede interesar: Taylor Momsen revela la verdad detrás de su salida de Gossip Girl: “Me estaba matando”

Los 3 mejores actores de la historia, según la IA

Según la IA, no hay modo de dar una respuesta ante la pregunta de quién es el mejor actor de la historia. Pero hay figuras que suelen aparecer en cualquier ranking por su trayectoria, calidad interpretativa, versatilidad, técnica, premiaciones, impacto cultural y legado.



Marlon Brando

El actor marcó un antes y un después en la actuación del siglo XX. Su técnica del teatro del método favoreció sus gestos, silencios y la manera en que incorporaba vulnerabilidad en los personajes. Las interpretaciones en On the Waterfront y El Padrino le dieron dos premios Oscar a Mejor Actor.



Laurence Olivier

El origen teatral del artista británico lo llevó a convertirse en el intérprete shakespeariano más influyente del siglo pasado. Pudo dominar textos complejos y sus adaptaciones cinematográficas de Shakespeare se consideran hitos culturales. Fue versátil, ya que su transición al cine dramático demostró que podía adaptarse sin perder su estilo y elegancia.



Robert De Niro

El actor estadounidense de 82 años se ha alzado dos veces con el premio Oscar. Con El Padrino II ganó la categoría de Mejor Actor de Reparto y con Toro Salvaje ganó como Mejor Actor. Además tiene en su haber dos Globos de Oro, un BAFTA y dos premios del Festival Internacional de Cine de Venecia, entre otros reconocimientos importantes de la industria cinematográfica.

El éxito de De Niro se basa en un compromiso extremo con cada papel por su preparación física y psicológica. Su manera de construir personajes mediante la observación minuciosa y el trabajo emocional, lo convirtió en uno de los actores más respetados del mundo.

Te puede interesar: Qué pasó con 008 de 'Stranger Things', el experimento igual a 11 que 'desapareció' de la serie

Otros actores que son considerados como los mejores del mundo, según la IA