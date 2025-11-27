El thriller postapocalíptico protagonizado por Sandra Bullock que ha sido una de las películas de terror más vistas de la historia

A los 61 años, Sandra Bullock se ha consagrado como una de las actrices más exitosas de Hollywood. De ello dan cuenta sus premios Oscar, Globo de Oro y BAFTA. Una de sus películas más exitosas ha sido la más vista en una plataforma de streaming.

Conoce de qué se trata el thriller postapocalíptico que protagonizó la artista estadounidense y se posicionó en la lista de las películas más vistas de todos los tiempos en Netflix. Si bien se dijo que iba a ser una franquicia, lo cierto es que solo tuvo un spin-off español.

A ciegas: el thriller postapocalíptico protagonizado por Sandra Bullock que se convirtió en la película de terror más vista durante 3 años

A ciegas (Bird Box) es una película postapocalíptica de suspenso y terror que se estrenó en Netflix el 22 de diciembre de 2018. La producción estadounidense está basada en la novela homónima de Josh Malerman publicada en 2014.

La obra cinematográfica protagonizada por Sandra Bullock fue tan exitosa que se convirtió en una de las películas más vistas de todos los tiempos en dicha plataforma. Si bien los espectadores se quedaron con esperanzas de que se desarrollara una franquicia, lo cierto es que solo tuvo un spin-off español: Bird Box: Barcelona.

La película protagonizada por la ganadora del Oscar se mantuvo durante 3 años como la película más vista de Netflix. Pero fue superada finalmente por Alerta Roja, cuyo éxito se tradujo en ser la producción más vista de la plataforma durante 4 años. Algo similar se espera que pase con Las guerreras K-Pop, que se mantiene en la primera posición del ranking mundial actual.

¿De qué trata el thriller postapocalíptico ‘A ciegas’ protagonizado por Sandra Bullock?

Esta obra dirigida por Susanne Bier sitúa al espectador en un mundo postapocalíptico, donde un extraño evento hizo que la mayoría de los humanos se suicidara en masa 5 años antes. La trama aborda a Malorie Hayes, una mujer que intenta sobrevivir y salvar a dos niños que la acompañan.

La película que protagoniza Sandra Bullock se narra en analepsis (forma retrospectiva). Así es como se muestran acontecimientos actuales con sucesos pasados. La trama transcurre entre escenas del inicio de la invasión global que efectúan unas criaturas extrañas que conducen al suicidio masivo y el presente de los personajes.