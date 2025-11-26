Estos son los 5 animes más populares en 2025 ideales para entretenerte el fin de semana

En los últimos años ha crecido el interés de las nuevas generaciones por los animes. Estas producciones suelen abordar diferentes historias y géneros, pero todos coinciden en su narrativa atrapante y adictiva para muchos fans.

Así es el caso de producciones que están dando qué hablar en este 2025 y ofrecen situaciones y temáticas de todo tipo. Estas son las animaciones japonesas que están en tendencia.

Te puede interesar: OFICIAL: Esta banda LEGENDARIA será la encargada de abrir el concierto de Iron Maiden en México este 2026

¿Cuáles son los 5 animes más populares y vistos en 2025?

Los siguientes animes están dando qué hablar por su narrativa y trama. Uno de ellos ha sido tendencia esta semana: Sanda. Conoce de qué se trata.



Sanda

Este anime producido por el estudio Science SARU (firma que está detrás de producciones como Devilman Crybaby, Ping Pong the Animation, Scott Pilgrim Takes Off y Dandadan, entre otras) y dirigido por Fūga Yamashiro, es el tercero más visto de la plataforma Crunchyroll a nivel global.

La historia está ambientada en un Japón contemporáneo donde no se producen nacimientos. La población infantil ha desaparecido y la sociedad se ha adaptado a una vida sin menores de edad. La protagonista es Sanda Tohko: una chica de secundaria que un día descubre que uno de sus compañeros de clase, Kazushige Tobinaga, está empezando a transformarse en Santa Claus (figura que está prohibida por considerarse peligrosa).

Umamusume: Cinderella Gray (temporada 2)

Esta segunda parte del anime de carreras de caballos Umamusume: Cinderella Gray, se estrenó en octubre de 2025 y sigue siendo uno de los contenidos más vistos. La serie sigue la historia de la joven caballo-chica Oguri Cap y su ascenso en el mundo de las carreras, inspirado en la vida real del caballo Oguri Cap. Tamamo Cross, la mejor Umamusume, la vence y nombra al Monstruo Ceniza como su rival. Umamusumes de todo el mundo llegan a Japón para enfrentarlas.

Te puede interesar: Personaje de EUPHORIA será creadora de CONTENIDO PARA ADULTOS en la tercera temporada: ¡Entérate de quién se trata!



My Hero Academia (temporada final)

Esta exitosa serie que sigue dando qué hablar tiene 8 temporadas y sigue a Izuku Midoriya: un niño que nace sin un don en un mundo donde el 80% de la población lo tiene. Izuku sueña con ser un héroe como su ídolo, All Might. Luego de heredar el don de All Might, Izuku se matricula en la U.A. High School: una academia de héroes. Las vivencias del joven y sus compañeros giran en torno a lo que significa ser un héroe.

SPY x FAMILY (tercera temporada)

El pasado octubre se estrenó la tercera temporada de este anime y sigue siendo uno de los favoritos del público que ama la aventura y la comedia. Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría. La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, Twilight, en una misión secreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond (dirigente del Partido Nacional por la Unidad de Ostania): el responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países. La familia de espías más divertida tendrá que cumplir con la misión.

This Monster Wants to Eat Me

Este anime se estrenó en octubre y aun no tiene confirmada su segunda temporada. Consta de 13 episodios y se puede ver en Crunchyroll. La trama aborda a Hinako: una joven que vive sola junto al mar tras haber perdido a su familia años atrás. Una sirena llamada Shiori la salva de un monstruo que ha venido a comérsela. Hasta entonces, Shiori deberá protegerla.