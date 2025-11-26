inklusion logo Sitio accesible
Nota

Estos son los 5 animes más populares en 2025 ideales para entretenerte el fin de semana

Existen muchos animes exitosos que han cautivado a cientos de fans de todas las latitudes. Estos son los 5 que gozan actualmente de popularidad y favoritismo por parte de los usuarios de plataformas de streaming.

Actualizado el 26 noviembre 2025 16:30hrs
María Agustina Leiva | Marktube
En los últimos años ha crecido el interés de las nuevas generaciones por los animes. Estas producciones suelen abordar diferentes historias y géneros, pero todos coinciden en su narrativa atrapante y adictiva para muchos fans.

Así es el caso de producciones que están dando qué hablar en este 2025 y ofrecen situaciones y temáticas de todo tipo. Estas son las animaciones japonesas que están en tendencia.

¿Cuáles son los 5 animes más populares y vistos en 2025?

Los siguientes animes están dando qué hablar por su narrativa y trama. Uno de ellos ha sido tendencia esta semana: Sanda. Conoce de qué se trata.

  • Sanda

Este anime producido por el estudio Science SARU (firma que está detrás de producciones como Devilman Crybaby, Ping Pong the Animation, Scott Pilgrim Takes Off y Dandadan, entre otras) y dirigido por Fūga Yamashiro, es el tercero más visto de la plataforma Crunchyroll a nivel global.

La historia está ambientada en un Japón contemporáneo donde no se producen nacimientos. La población infantil ha desaparecido y la sociedad se ha adaptado a una vida sin menores de edad. La protagonista es Sanda Tohko: una chica de secundaria que un día descubre que uno de sus compañeros de clase, Kazushige Tobinaga, está empezando a transformarse en Santa Claus (figura que está prohibida por considerarse peligrosa).

@another_stardust Terminé de leer Sanda y necesito que más personas sepan de esta obra. Con esto doy inicio a recomendaciones por Tiktok porque molestar a mis amigues no es suficiente ☝️ btw me encanta que en el doblaje, Sanda tenga la voz de Mob (Carlos Siller) #beastars #sandaanime #animetok #paruitagaki #manga #sandamanga #anime ♬ Stateside - PinkPantheress

  • Umamusume: Cinderella Gray  (temporada 2)

Esta segunda parte del anime de carreras de caballos Umamusume: Cinderella Gray, se estrenó en octubre de 2025 y sigue siendo uno de los contenidos más vistos. La serie sigue la historia de la joven caballo-chica Oguri Cap y su ascenso en el mundo de las carreras, inspirado en la vida real del caballo Oguri Cap. Tamamo Cross, la mejor Umamusume, la vence y nombra al Monstruo Ceniza como su rival. Umamusumes de todo el mundo llegan a Japón para enfrentarlas.

  • My Hero Academia (temporada final)

Esta exitosa serie que sigue dando qué hablar tiene 8 temporadas y sigue a Izuku Midoriya: un niño que nace sin un don en un mundo donde el 80% de la población lo tiene. Izuku sueña con ser un héroe como su ídolo, All Might. Luego de heredar el don de All Might, Izuku se matricula en la U.A. High School: una academia de héroes. Las vivencias del joven y sus compañeros giran en torno a lo que significa ser un héroe.

  • SPY x FAMILY (tercera temporada)

El pasado octubre se estrenó la tercera temporada de este anime y sigue siendo uno de los favoritos del público que ama la aventura y la comedia. Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría. La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, Twilight, en una misión secreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond (dirigente del Partido Nacional por la Unidad de Ostania): el responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países. La familia de espías más divertida tendrá que cumplir con la misión.

@soshinosubaru #spyxfamilyanime #spyxfamily #anya #animeviral #animes ♬ sonido original - 𝓢𝓾𝓫𝓪𝓻𝓾

  • This Monster Wants to Eat Me

Este anime se estrenó en octubre y aun no tiene confirmada su segunda temporada. Consta de 13 episodios y se puede ver en Crunchyroll. La trama aborda a Hinako: una joven que vive sola junto al mar tras haber perdido a su familia años atrás. Una sirena llamada Shiori la salva de un monstruo que ha venido a comérsela. Hasta entonces, Shiori deberá protegerla.

@losdiosesdeltrap_ He venido a decorarte. Anime: Watashi wo Tabetai, Hitodenashi (This Monster Wants to Eat Me). #mundoanime #Anime #romance #drama #animerecommendations ♬ sonido original - elmundodejack

