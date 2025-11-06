Quién es la niña que le cantó a Juan Gabriel en un concierto y se hizo famosa por documental ‘Debo, puedo y quiero’

El talento de Juan Gabriel encantaba a chicos y grandes, pues tenía la facilidad de ganarse la atención de todo el público en cada una de sus entrañables presentaciones. Para muestra, el inolvidable momento que protagonizó al cantar una niña en 1986, cuando dejó más que claro que su legado en la música sería imborrable.

Este recuerdo forma parte de las memorias incluidas en "Debo, puedo y quiero", documental con material inédito sobre el recordado "Divo de Juárez". Dicha escena tuvo lugar a finales de los años 80, cuando dio un concierto en la Plaza Calafia de Toros Mexicali, noche en la que una pequeña llamada Alicia González causó furor por la emoción con la que entonaba sus canciones.

Reaparece Alicia González, la fan de Juan Gabriel que lo sorprendió en pleno concierto

A propósito del estreno de la serie documental de Juan Gabriel, se revivieron algunos de los episodios más icónicos en la carrera del cantautor mexicano, incluyendo la vez en que quedó fascinado con el ímpetu del público al cantar con él. Sin embargo, en esa ocasión la estrella fue una niña que parecía sentir la letra de "Yo no sé qué me pasó".

Esto no pasó inadvertido para el artista, pues tal como se aprecia en las imágenes, le abrió paso entre el público para que los demás pudieran verla. Mientras que para esta admiradora, cuyo nombre es Alicia González, se convirtió en un recuerdo invaluable que hasta el día de hoy mantiene intacto.

Instagram / @netflixlat Casi 40 años después, reapareció una fanática que se robó la atención de Juan Gabriel en un concierto

Así lo demostró al recrear este mágico momento en un video publicado por la cuenta oficial de Netflix, donde la comparativa pone en evidencia que aunque han pasado los años, sigue disfrutando de la música de Alberto Aguilera Valadez al máximo.

"¡La encontramos! Ella es Alicia González y sigue cantando y emocionándose con Juan Gabriel como cuando era solo una niña", se lee en este clip.

La niña que cantó con Juan Gabriel en Mexicali revela cómo supo que aparecía en el documental

A pesar tras el estreno de "Debo, puedo y quiero" estas imágenes se viralizaron, Alicia González contó que ella no tenía idea de que existía un video del dueto que hizo con Juan Gabriel. En una charla en exclusiva para Ventaneando, explicó que se enteró gracias a su hija y admitió que la emoción la llevó hasta las lágrimas.

"Volvieron los recuerdos, volví a llorar con ese momento, cuando yo estaba frenética, llorando con los nervios de ver a tu artista súper cerquita. Y sobre todo, de que haya estado cantando conmigo", recordó entusiasmada la fan del "Divo de Juárez", quien ahora tiene 55 años y sigue escuchando las canciones del artista, quien murió en 2016.