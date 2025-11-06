La miniserie de solo 6 episodios que es ideal para ver lejos de los niños

Con el motivo de seguir sumando suscriptores a su servicio de contenidos audiovisuales, Netflix estrenó hace unas semanas una miniserie francesa que está dando qué hablar por tener escenas impactantes. Tal es así que esta obra que se encuentra dentro de su catálogo no es apta para menores de 16 años.

El Club Winx | Las ostras relucientes [VIDEO] ¿Podrán las Winx superar los desafíos submarinos y proteger el reino de las oscuras fuerzas que lo amenazan? ¡Descúbrelo en esta aventura bajo el mar!

Conoce de qué se trata la producción que se puede incluir en el género del thriller y aborda una historia que deja a los espectadores con los pelos de punta. La obra cuenta con 6 episodios que tienen una duración promedio de 50 minutos.

Te puede interesar: La NFL llegará a España y lo hace con un medio tiempo de lujo: Bizarrap y Daddy Yankee

Sol negro: la miniserie de 6 episodios no apta para niños

Sol Negro es un thriller que surgió comop reinterpretación de una obra de los años 90 y su historia mantiene atrapado a cualquier espectador. La miniserie fue creada y escrita por Nils Antoine-Sambuc.

La trama aborda a Alba: una joven madre que huye con su hijo y rehace su vida trabajando como recolectora de flores en una prestigiosa propiedad de Grasse, en la Provenza. Pero el dueño de la finca, Arnaud Lasserre, estaba a punto de vender la propiedad y muere misteriosamente.

Entonces Alba se convierte en la principal sospechosa y hace un descubrimiento importante: el jefe le ha dejado parte de sus bienes. Lucie y Mathieu, hijos del agricultor, junto con su esposa Beatrice, no comprenden esa decisión. Así es como la protagonista, con el apoyo de Manon, la nieta de Arnaud Lasserre, descubre que tiene lazos muy cercanos con esta familia.

Te puede interesar: Overcooked tendrá su propio reality show: A24 prepara una caótica competencia culinaria inspirada en el videojuego

Elenco de la miniserie francesa Sol Negro

Con esta ficción estrenada en julio pasado, Netflix se aseguró de ofrecer una trama de suspenso y misterio con innumerables giros que refuerzan el conceto del thriller moderno.