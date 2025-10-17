Pan de muerto rosa: ¿De qué está hecho y dónde comprarlo?

Durante las semanas previas al Día de Muertos, el pan de muerto es el verdadero protagonista de las panaderías y otros locales que fabrican delicias comestibles en esta parte del año. Este panificado es emblema de la cultura mexicana y se prepara en distintas versiones.

¡Si comerlo es fascinante te va a encantar conocer el proceso de elaboración del ya tradicional pan de muerto! [VIDEO] Muchas personas se dedican a la elaboración de este pan, tal es el caso de la familia Cuapio quienes llevan más de tres generaciones realizandolo.

Así es como existen versiones simples, rellenas o teñidas con colorante. Así es el caso del pan de muerto rosa. Estos son los sitios de la Ciudad de México donde se puede adquirir el panificado de dicha tonalidad.

¿De qué está hecho el pan de muerto rosa?

El pan de muerto rosa se prepara con los mismos ingredientes que se utilizan para elaborar un pan de muerto tradicional, es decir, harina de trigo, leche, huevo, levadura, azúcar, sal y mantequilla. Pero también se utilizan especias o cítricos para aromatizar.

El ingrediente diferencial que tiene el pan de muerto rosa es el colorante vegetal que tiñe la masa de esta tonalidad. Durante la mezcla de los ingredientes, se debe agregar este elemento para que tome color el panificado.

¿Dónde comprar pan de muerto rosa en CDMX?

Si bien existen varios locales que venden este panificado de color rosa, estos son algunos que ofrecen el producto en la Ciudad de México.

Buenos Díaz Cafetería

Este local vende una opción no tan teñida del pan. Es decir, si bien es rosa, lo cierto es que es un tono más pálido o claro. Hay opción rellena se puede combinar con café y bebidas especiales de esta temporada. La dirección es Londres 130, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

Pink Restaurante Coyoacán

Para los amantes de lo aesthetic, este restaurante ofrece hermoso ambiente para tomar fotografías y elabora el pan de muerto de color rosado. Las opciones son rellenas y también sirven café rosa. Se ubica en C. Salvador Novo 8, Santa Catarina, Coyoacán, 04010 Ciudad de México, CDMX.

Cardín Pastelería

Para quienes estén de paso y tengan prisa, este sitio ofrece pan de muerto rosa para llevar. Aquí no hay opciones rellenas, pero su panificado es realmente único: se elabora con guayaba rosa. Queda en Coahuila 68, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.