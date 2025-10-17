Duolingo lanzó un anime de solo 5 episodios que es GRATIS y es perfecto para aprender japonés

Desde 2011, el proyecto Duolingo sigue creciendo y aumentando sus usuarios de todas partes del mundo. Esta plataforma gratuita tiene como objetivo ofrecer distintos niveles y formatos de enseñanza de idiomas.

Así es como es una de las más elegidas por los usuarios para aprender idiomas de manera didáctica y completa. Una de sus más recientes incorporaciones es una miniserie de anime que enseña a hablar japonés. Conoce de qué se trata.

¿Cuál es la miniserie de anime de Duolingo que enseña a hablar japonés?

La miniserie de anime de Duolingo que enseña a hablar japonés es The Final Test. Este contenido es totalmente gratuito y fue diseñado para que los usuarios no pierdan la racha diaria de sus avances y práctica del idioma.

El contenido fue creado en conjunto por Duo y Duolingo y tiene claros tintes de anima isekai. Desde la app anunciaron que The Final Test tendrá 5 breves episodios que se irán emitiendo en el canal de YouTube de la firma y se podrán ver de manera gratuita.

¿De qué se trata la miniserie de anime de Duolingo para aprender japonés?

El primer episodio de The Final Test ya está disponible. Este aborda a Zari, Oscar y los otros personajes propios y habitales de la aplicación. Estos se encuentran inmersos en el mundo digital de Duo: el búho verde un poco perturbador que ya se conoce desde años. Este les advierte que no deben perder su racha si quieren salir con vida.

Los personajes del anime deberán superar las pruebas para mejorar su japonés. En cada desafío de Duolingo deberán darlo todo para mantener su racha, pero también su vida. Los capítulos solo están disponibles en japonés, pero se encuentra habilitada la opción de subtítulos en inglés, español y algunos otros idiomas.