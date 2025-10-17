Estos son los 3 personajes de anime que no explotaron su potencial y fueron desaprovechados, según expertos

En los últimos años ha crecido el interés por el anime. Este tipo de obra animada inspirada en el manga ha sido acreedora de importantes éxitos a nivel mundial como Naruto, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon.

Si bien toda historia tiene personajes que hacen avanzar el relato y le aportan acción a la trama cobrando determinado protagonismo, también están los que no pudieron aportar nada y se desvanecieron luego de simples apariciones sin sentido o escenas que quedaron sin fundamento para hechos futuros dentro de la serie.

Los 5 personajes de anime que no explotaron su potencial y se desvanecieron en el relato

Según el portal especializado en animes y manga, Kudasai, estos son algunos de los personajes que, por malas decisiones de guión o simplemente por falta de desarrollo, quedaron en un estado de no avance en su historia o simplemente no participaron en escenas significativas y justificadas según la historia o trama.

Yamcha de Dragon Ball

Este personaje fue objeto de burla por parte de los fans de Dragon Ball. Se perfilaba como un rival digno para Goku, pero con el paso de los años su relevancia cayó. Luego terminó siendo derrotado por un simple Saibaman.

Leorio Paladiknight de Hunter x Hunter

La bondad y lealtad de Leorio son incuestionables. Pero su aporte en combate en la historia es casi nulo. Los enemigos manipulan el Nen con precisión mortal. ¿Por qué este personaje no interviene en los grandes enfrentamientos? Su momento más recordado no tiene relación con su poder.

Hinata Hyuga de Naruto

Este personaje pertenece a uno de los clanes más poderosos de Naruto. Ella portadora el Byakugan y fue entrenada en técnicas avanzadas del Jūken. Pero sus habilidades no se aprovechan al máximo. Participó en batallas importantes de manera poco relevante. Su desarrollo como kunoichi quedó opacado por su papel romántico frente a Naruto. El potencial narrativo como heredera de un linaje supremo termina diluido.

¿Por qué estos personajes no explotaron su potencial?

Todas las series de anime relatan historias con héroes, rivales y personajes secundarios. Todos aportan algo relevante para la trama. Pero estos casos son ejemplo de malas decisiones de guión o falta de desarrollo.

Algunos de estos personajes poseen habilidades únicas, incluso historias trágicas que podrían haber sido piedra inicial de un relato más extenso en el tiempo, pero su participación termina siendo limitada. Esto significa que apenas influyen en los acontecimientos importantes de la serie de anime. Ya sea por su falta de protagonismo o una función únicamente decorativa.