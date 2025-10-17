"¿Cuántos va a querer joven?” Mi Alegría lanza set de “Mi Primer Puesto de Tacos” y el internet explotó

En las últimas horas se ha hecho tendencia que la popular marca de juguetes Mi Alegría ha lanzado “Mi Primer Puesto de Tacos”, causando furor dentro de chicos y grandes, pues este set mezcla lo mejor de dos mundos: Juguetes y ¡TACOS!.

Niños y niñas, podrán pasar horas jugando a ser taqueros, uno de los oficios culturales más icónicos de la sociedad mexicana, en lo que resultará en la entrega de un set único, donde podrán hacer llaveros en forma de tacos, un platillo sin igual sin el que no podríamos vivir.

¿Qué incluye el set de “Mi Primer Puesto de Tacos”?

En el sitio web oficial se detalla que este nuevo set cuenta con los siguientes aditamentos:



4 Botes con masita para moldear 15g c/u

1 Caso medidor

8 Platos

6 Refrescos

2 Platos de metal

4 Sillas

2 Huacales de madera

2 Huacales de plástico

2 Hojas con estampas

1 Frasco con resina parte “A” 40ml

1 Frasco con resina parte “B” 40ml

2 Bolsas con simulación de salsa 3g c/u

2 Tapas gotero

1 Pinzas

2 Palillos de madera

8 Cadenas para llavero

8 Argollas para llavero

8 Aros para llavero

1 Tira de luces LED

1 Mini tabla de cortar

Mini cuchillo taquero

1 Cubeta

1 Brocha

1 Estencil de letras

1 Juego de mini cocina (12 piezas)

1 Bolsa con limones de juguete 5g

1 Bolsa con carne de juguete 5g

1 Bolsa con pastor de juguete 5g

1 Bolsa con pepinos de juguete 5g

1 bolsa con aguacate de juguete 5g

1 Bolsa con piña de juguete 5g

1 Bolsa con papas de juguete 5g

1 Bolsa con nopales de juguete 5G

2 Hojas con taquería para armar

INSTRUCTIVO para armar tu taquería y hacer tus llaveros

¿Dónde comprar y cuánto cuesta el set de “Mi Primer Puesto de Tacos”?

Este icónico set ya se encuentra disponible en la tienda oficial en línea de Mi Alegría y tiene un precio de $849 pesos, en lo que podría ser una gran inversión para futuros taqueros o taqueras… O solamente para pasar el rato y disfrutar de esta temática tan representativa de México.

De acuerdo con la marca, un set de este estilo, fomenta el juego simbólico, la motricidad fina y el amor por nuestras tradiciones culinarias, en lo que podría resultar en tardes e diversión donde la imaginación y los tacos serán los protagonistas.

Este juguete educativo destaca la cultura de la cocina mexicana donde la imaginación no tendrá límites, la cuál ciertamente ha ganado fama internacional, pues los puestos de tacos son queridos en todo México y el mundo. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Salsa verde o roja?

