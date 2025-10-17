Estos son los 10 animes de comedia más divertidos de los últimos 10 años

En los últimos años ha crecido el interés de las nuevas generaciones por los animes. Estas producciones suelen abordar diferentes historias y géneros, pero todos coinciden en su narrativa atrapante y adictiva para muchos fans.

Así es el caso de producciones que se realizaron bajo la categoría de la comedia y ofrecen parodias, humor y situaciones cotidianas absurdas que empatizan con el espectador. Estos son los 10 animes más divertidos de la última década.

¿Cuáles son los 10 animes de comedia más divertidos de los últimos 10 años?

Estas series de anime han logrado cautivar al público por sus historias divertidas y personajes que roban carcajadas.

Spy x Family

Esta serie aborda el caos familiar y el humor que se desprende de los secretos de la familia Forger. Loid Forger es un espía de élite, Yor es una asesina mortal y Anya es una telépata que lo sabe todo. En la producción se desatan malentendidos accidentales capturados en las reacciones faciales expresivas de Anya.

The Disastrous Life of Saiki K.

Una de las mejores series de anime del género de comedia. El protagonista es Saiki Kusuo y posee poderes psíquicos, pero su sueño es ser normal y vivir en paz. La serie aborda chistes y situaciones ridículas de Saiki.

Gintama

En un periodo Edo alternativo coexisten samuráis y alienígenas. La serie se burla de otros animes famosos, pero da lecciones sobre la amistad y el honor. Su éxito reside en la capacidad de pasar de situaciones graciosas hasta las más serias por la trama dramática.

KonoSuba

El protagonista es Kazuma y se relaciona con la diosa Aqua y un equipo de aventureros incompetentes. El humor de esta producción se basa en el fracaso continuo del grupo y en cómo sus personalidades chocan en cada misión.

Grand Blue

La trama sigue a Lori Kitahara: un estudiante universitario que se une al club de buceo local. Su vida se descarrila con las fiestas, la desnudez y los malentendidos absurdos. Pero su mensaje final es la importancia de la amistad y las responsabilidades de la vida universitaria.

The Devil Is a Part-Timer! (Hataraku Maou-sama!)

Serie de fantasía donde el Señor Demonio Satán es transportado inesperadamente al Tokio moderno y debe asumir la identidad de Sadao Maou. El humor reside en que se ve obligado a conseguir un trabajo a tiempo parcial en un restaurante de comida rápida para pagar el alquiler. Es una parodia de la vida laboral moderna.

Golden Kamuy

Esta comedia salvaje y bizarra se torna seria cuando sus personajes reaccionan a las situaciones más absurdas La trama se desarrolla en el norte de Japón a principios del siglo XX, después de la guerra ruso-japonesa. Sigue la búsqueda de un tesoro de oro escondido por un grupo de fugitivos. El protagonista es Saichi Sugimoto, un veterano de guerra apodado “el inmortal” que se une a una joven de la tribu ainu llamada Asirpa para encontrar el oro.

Asobi Asobase

Bajo la carátula de anime tierno, tres chicas de secundaria brindan humor y escenas desopilantes a través de situaciones cotidianas de estudio y amistad. Cada una de las protagonistas tiene un estilo cómico. Ella son Hanako, Olivia y Kasumi.

Hinamatsuri

Esta comedia ha sido invadida por un poco de ciencia ficción. Aborda a una niña con poderes psíquicos llamada Hina que aparece de repente en el apartamento de un miembro de la yakuza llamado Nitta. El humor reside en las actividades que efectúa la protagonista dentro de su entorno.

Ore Monogatari!!

Este anime es una comedia que se centra en la relación amorosa de Takeo Goda y Rinko Yamato. El humor proviene de las reacciones sinceras de la pareja, con sus diferencias de personalidad y desafíos establecidos de la vida misma.