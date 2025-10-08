VIDEO: ¿Un milagro para Bad Bunny? El cantante por poco sufre un ACCIDENTE en el juego 3 de los Yankees

La noche del martes se disputó el juego 3 entre los Yankees de Nueva York y los Blue Jays de Toronto de la serie divisional de la MLB, en lo que fue un gran encuentro donde hubo de todo, desde una gran remontada y un milagro, pues Bad Bunny se quedó a pocos centímetros de llevarse un gran golpe.

El recién declarado como el mejor artista del siglo XXI por Billboard se encontraba en el Yankee Stadium junto con el público en uno de los asientos más cercanos al diamante y esto casi le deja un recuerdo para siempre.

¿Qué pasó con Bad Bunny en el juego de béisbol de los Yankees?

Debido a una bola perdida que se elevó directo a su grada, Benito la perdió de vista y cayó justamente a lado de él, en lo que pudo haber resultado en un accidente e incluso en una tragedia, por lo que es popular el dicho “los ojos siempre tienen que estar en la pelota”.

Un batazo de foul del jugador de los Blue Jays, Anthony Santander llegó al área donde Benito se encontraba y la pelota cayó justo a su lado en lo que pudo resultar un gran golpe para Bad Bunny pues aunque en Puerto Rico se juega mucho béisbol, el cantante no hizo mucho por agarrarla de primera.

Fue hasta que la pelota cayó en las gradas que éste la levantó del suelo y celebró su souvenir de un juego más que épico, en lo que pasó de susto a una gran alegría en segundos.

Bad Bunny got a foul ball at the Blue Jays-Yankees game tonight 😭 pic.twitter.com/hllzNix74p — MLB (@MLB) October 8, 2025

Bad Bunny y los deportes en Estados Unidos

Es sabido que “El Conjeo Malo” es muy fan de los deportes, pues desde hace años se le ha visto en numerosas ocasiones en juegos de béisbol de la MLB, basquetbol de la NBA, en luchas de la WWE y sí, del futbol americano de la NFL, donde esta temporada protagonizará el show me medio tiempo.

Aunque hay miles de personas que han expresado su descontento de este espectáculo, muchos otros lo han apoyado y muestran su gusto por su música, en lo que se espera que sea uno de los eventos deportivos más visto de la historia.

