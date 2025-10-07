Detalles que probablemente no notaste del Tiny Desk de 31 Minutos (y que lo hacen aún más genial)

Sin duda alguna, los creadores de 31 minutos han hecho historia con su presentación en el Tiny Desk del pasado 6 de octubre. Uno de los momentos más comentados, convirtiéndose en uno de los favoritos, fue la interpretación de “Objeción Denegada”, donde modificó la letra original para incluir referencias a las redadas del ICE y la persecución de migrantes en Estados Unidos.

Con frases como “Alza la mano si se te venció la waiver, alza la mano si tú eres ilegal”, el grupo convirtió su humor absurdo en una crítica directa a las políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Donald Trump.

Para aquellos que no conocían previamente a los títeres de este programa infantil, es justo esa fusión entre humor infantil y los comentarios políticos adultos lo que hace de 31 Minutos un fenómeno cultural que ha conquistado a Latinoamérica y a varias generaciones. Si no has visto el Tiny Desk de 31 Minutos, no te procupes, aquí te lo dejamos para que lo disfrutes:

Tiny Desk de 31 Minutos: Los guiños que los fans detectaron (y otros que no)

Además de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo, esta edición tuvo la participación especial de Juan Pablo Sopa, el abogado más profesional de 31 Minutos quien aportó una nueva versión de “Objeción Denegada”.

También destacó la presencia constante del Cocodrilo, personaje que “custodia” a los protagonistas para asegurar que “regresen sanos y salvos a casa” el cual portaba una gorrita roja, muy al estilo de Maga. Un detalle que muchos interpretaron como una clara sátira sobre la vigilancia y las políticas fronterizas.

31 Minutos: humor, ternura y resistencia

Lo que podría parecer solo un show divertido, en realidad es una pieza de arte político disfrazada de humor absurdo. El Tiny Desk de 31 Minutos no solo reafirmó su relevancia cultural, sino que mostró cómo un grupo de títeres puede hablar de temas tan humanos y que nos impactan fuertemente como sociedad como la migración, la identidad y la esperanza, sin perder su encanto infantil, educativo ni su risa contagiosa.

¿Ya viste su presentación?

