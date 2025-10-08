Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY miércoles 8 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera completa y precios de boletos confirmados

Sigue la fiesta junto a la edición número 60 de las Fiestas de Octubre 2025, y como cada año, la música es uno de los principales atractivos de la feria. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de conciertos con artistas de gran renombre nacional e internacional, tanto en el Foro Principal como en el Palenque del Auditorio Benito Juárez.

Fiestas de Octubre 2025: música, tradición y diversión en Guadalajara

Estos son los artistas que se presentarán HOY, miércoles 8 de Octubre de 2025:

Cartelera del Foro Principal

Este miércoles vas a poder disfrutar al máximo en el escenario principal del recinto. Pues la tarde cantarás a todo pulmón con la Fiesta con la Banda, organizada por Fiesta Mexicana 92.3 FM. Este evento promete ser una noche llena de ritmo, baile y celebración.

Lugar: Foro Principal, Auditorio Benito Juárez

Acceso: Las gradas de la zona general son gratuitas, solo necesitas pagar la entrada al recinto.

Boletos: Recuerda que el evento es gratis, pero si prefieres una zona preferente, los boletos están disponibles en la página oficial de la boletera y en las taquillas del Auditorio Benito Juárez.

Cartelera del Palenque

Para quienes buscan una experiencia más íntima, el Palenque de las Fiestas de Octubre recibe esta noche al cantante Julión Álvarez, uno de los artistas más esperados del cartel 2025. Este concierto promete ponerte a cantar y disfrutar de lo mejor del artista, una noche que no te puedes perder.

Lugar: Palenque, Auditorio Benito Juárez

Boletos: Los precios varían entre 600 y 2,600 pesos, según la ubicación.

Puedes adquirirlos en línea a través de plataformas digitales autorizadas, en las taquillas del Auditorio Benito Juárez, o en puntos físicos como el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

Recuerda que eventos como este, además de ofrecer espectaculares conciertos, las Fiestas de Octubre ofrecen atracciones familiares, juegos mecánicos, exposiciones artesanales y una amplia variedad gastronómica que celebra lo mejor del estado de Jalisco y de México.

¿Estás listo para disfrutar de la música y la fiesta?

