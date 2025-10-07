Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY martes 7 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?: Cartelera completa y precios de boletos confirmados

Este martes 07 continúan las esperadas Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, la cual después de un gran fin de semana no descansa y nos traerá un día más lleno de música, baile y diversión para todo el público tapatío como demás turistas, mismos que podrán escuchar la música en vivo de Alfredo Olivas en el Palenque y al Cierre del concurso de “Canta Jalisco Canta” en el Auditorio Benito Juárez.

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para el concierto de Alfredo Olivas y al final de “Canta Jalisco Canta” a través de las taquillas del lugar o podrán anticiparse en el mismo sitio web de la festividad, pues estos accesos son limitados y podrían acabarse en poco tiempo.

Las entradas para estos eventos tienen un costo diferente el cuál depende del artista y el recinto.

El concierto de Alfredo Olivas en las Fiestas de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tienen costos que van desde los $1,200 en general hasta los $5,400 en VIP.

Por otro lado, los boletos para el Cierre de “Canta Jalisco Canta” en el Auditorio Benito Juárez tendrá precios que irán desde los $35 pesos, donde podrás ver a Los Terrícolas, La Revolución de Emiliano Zapata, Los STRWC, El Gallo Elizalde, Banda La Fugitiva de Mike Miramontes, Mariachi Guadalajara de Luis Gallardo y Lidia Hernagui.

¿Cuál es la cartelera completa de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025?

Palenque:



Alfredo Olivas

Grupo Firme

Julión Álvarez

Alejandro Fernández

Carín León

Banda MS

Christian Nodal

Edith Márquez

Gabito Ballesteros

Luis R. Conriquez



Auditorio Benito Juárez:



Sebastián Yatra

Banda el Recodo

Zoé

Camila

Caifanes

Enjambre

Los Ángeles Azules

DLD y Kinky

Ha-Ash

Belinda

Morat

Piso 21

Carlos Vives

Intocable

Bad Gyal

El acceso a Los demás días tendrá un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita.