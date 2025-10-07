Tiny Desk de 31 minutos le gana a Billie Eilish, rompió este récord

Tal como lo logró hace unos años, la serie chilena de televisión retumbó con un eco que incluyó una crítica social ante todo lo que ocurre en los Estados Unidos. Y el apoyo ha sido tan grande para este Tiny Desk, que se rompieron récords de audiencia gracias a sus miles de reproducciones en las primeras 12 horas de lanzado. Por eso vale la pena ver lo hecho por 31 Minutos en su presentación en los Estados Unidos.

¿31 Minutos superó a estrellas como Billie Eilish?

El fenómeno viral en el que se está convirtiendo el concierto de la serie chilena es espectacular. Siendo tendencia en muchas partes de Latinoamérica, no hay forma de negar que la gente latina se sintió totalmente representada, pues incluso la puesta en escena tocó temas delicados que están afectando a la comunidad en los Estados Unidos. Y es que en tan solo las primeras 12 horas, ya acumula casi millón y medio de reproducciones en YouTube.

Ante eso, el apoyo ante el concierto de 21 minutos de duración que la gente puede ver en el canal de YT de NPR Music fue como una carta al corazón de las personas que crecieron con este programa hace ya varios años. En ese sentido, se espera que las cifras alcancen un impacto total que peleé en el ranking histórico.

¿Por qué está siendo elogiado el Tiny Desk de 31 Minutos?

Siendo un programa de origen chileno, y siendo un programa que todo el tiempo satirizó, no dejaron pasar temas sociales que lastiman a la comunidad latina en dicho país. Hicieron mención de la persecución en contra de indocumentados latinoamericanos y tuvieron una personificación donde buscaron darle el protagonismo a los títeres que son amados por miles de personas en todo el continente. Además de utilizar recursos con alusiones a la cultura pop, tocando el intro de la aclamada serie de Better Call Saul.

¿Cuáles fueron las canciones que se tocaron en el Tiny Desk de 31 Minutos?

Aunque no todos escucharon sus éxitos favoritos, los músicos de esta serie tocaron Equilibrio Espiritual, Bailan sin César, Objeción Denegada, Calurosa Navidad, Mi Muñeca Me Habló, Arwrarwrirwrarwro y Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No). Con esto, el Tiny conjuntó la nostalgia, picardía y crítica debida que este programa chileno siempre tuvo… y por el cual mucha gente adora.