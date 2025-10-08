Taylor Swift responde a la gente que criticó The Life Of a Showgirl: “No soy policía del arte”

Pese a que ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift rompió récord en ventas durante su primera semana en los estantes, tanto físicos como digitales, la obra ha enfrentado duras críticas debido a la temática y letras, ya que, algunos críticos lo han calificado como ‘decepcionante’. Pese a ello, la cantante no se ha dejado caer por los comentarios negativos, incluso, se ha mostrado orgullosa del material.

“Y el arte... tengo mucho respeto por las opiniones subjetivas sobre el arte. No soy la policía del arte. Es decir, todos tienen derecho a sentir exactamente lo que quieran. Nuestro objetivo como artistas es ser un espejo”, comentó Swift en entrevista con The Zane Lowe Show de Apple Music.

Asimismo, reflexionó como una persona se identifica con una canción dependiendo de la etapa en la que se encuentren. “Muchas veces, un álbum es una forma muy intensa de mirarte a ti mismo. Lo que estés viviendo en tu vida va a influir en si te identificas o no con la música que estoy lanzando en ese momento”, destacó.

Este es el récord que rompió el nuevo disco de Taylor Swift

Según Luminate, empresa de datos y análisis de la industria musical, ‘The Life of a Showgirl’ logró desbancar el ‘25’ de Adele, el cual vendió 3.378 millones de copias en su primera semana en 2015 en Estados Unidos, del primer lugar de los discos más vendidos, pues la más reciente obra de Taylor Swift ha acumulado 3.5 millones de copias vendidas.

Cabe mencionar que su disco anterior,‘The Tortured Poets Department’ de 2024, acumuló 2.61 millones de copias vendidas en territorio estadounidense durante su primera semana. Las muchas variantes de Swift pueden tener algo que ver con el éxito económico del álbum. Uno de sus principales socios, Target, ofrece tres ediciones diferentes de CD, tituladas ‘It’s Frightening’, ‘It’s Rapturous’ e ‘It’s Beautiful’. También hay un lanzamiento exclusivo en vinilo, la edición ‘The Crowd Is Your King’ en ‘vinilo rosa brillante de verano’.

