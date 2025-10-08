ÚLTIMA HORA: Reportan que Gene Simmons, “Demon” de la banda KISS sufrió un accidente automovilístico en California

Primeros reportes señalan que la leyenda del rock, Gene Simmons también conocido como “Demon”, el bajista de la legendaria banda KISS fue hospitalizado luego de haber sufrido un accidente automovilístico en Malibú, California.

De acuerdo con medios locales, el músico de 76 años habría sufrido un desmayo mientras se encontraba al volante el pasado martes 7 de octubre, por lo que este se habría estrellado contra un automóvil estacionado en la carretera Pacific Coast Highway, de Los Ángeles.

¿Cuál es el estado de salud de Gene Simmons?

Tras este accidente ocurrido poco después del mediodía, Simons fue trasladado al hospital por elementos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles para recibir atención médica.

Su esposa Shannon comunicó que actualmente Gene se encuentra en casa recuperándose de este percance, pero no ha dado más detalles sobre las posibles afectaciones que el músico de KISS pudo haber sufrido, aunque debido a estas únicas palabras, se espera que no haya sido nada de gravedad.

¿Se CANCELARÁN los conciertos de Kiss tras el accidente de Gene Simmons? Esto sabemos

Este accidente tuvo lugar a pocas semanas del regreso de KISS a los escenarios desde el 2023, quienes ofrecerán un par de conciertos en Las Vegas como parte de su celebración del 50 aniversario de la banda.

Este par de fechas serán los próximos 14 y 16 de noviembre, el cuál tenía programada la participación de Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y más invitados especiales, donde se sabe que el evento durará tres días, pues aunque darán dos conciertos, habrían sesiones exclusivas de preguntas y respuestas con el entorno de la banda y demás actividades y experiencias.

De momento no se sabe si la banda pospondrá este evento que tenía contemplado del 14 al 16 de noviembre, ni tampoco se han expresado sobre el percance del músico, por lo que los fans que tengan sus entradas deberán de estar muy al pendiente sobre cualquier actualización.