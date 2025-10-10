¡Reagendado por lluvias! Esto es lo que debes saber del concierto homenaje a Nina Simone en Chapultepec: Nuevas fechas y reembolso

El Bosque de Chapultepec será ambientado con las mejores canciones de Nina Simone, una de las más grandes figuras del Jazz, en lo que promete ser un fin de semana totalmente único con estos conciertos encabezados por Mariana Terroba.

Estas presentaciones tendrán como lugar el Monumento al Escuadrón 201, pues el anfiteatro será un foro al aire libre donde se podrán escuchar las interpretaciones de una gran lista de músicos que participarán en este homenaje que tenía como fechas este viernes 10 y sábado 11 de octubre, pero debido al mal clima, se ha reprogramado para la siguiente semana.

¿Cuáles serán los horarios y costos del concierto homenaje a Nina Simone?

Durante este próximo viernes 17 se realizarán 2 funciones que le rendirán tributo a una de las artistas más destacadas del Siglo XX, donde los conciertos serán a las 7:00 y a las 9:00 en punto. (Viernes 10 y sábado 11 quedaron reprogramadas)

Ante los tiempos de cada función, de acuerdo con el sitio de la organizadora, se permitirá el acceso hasta 15 minutos antes de que los conciertos inicien.

Sin importar a cuál de las dos funciones asistas ni su horario, el precio de la entrada es de $490 pesos, cuyo acceso incluye una bebida de cortesía.

¿Cómo pedir mi reembolso tras el cambio de fechas?

A través del sitio web de Passline, le informó que debido a la alta probabilidad de lluvia, estos conciertos se habían reagendado para el 17 de octubre y podrías acceder con tu entrada adquirida, por lo que si no puedes asistir, deberás de solicitar tu reembolso a través del sitio oficial de Passline.

¿Cómo llegar al Monumento al Escuadrón 201?

Estos conciertos serán en el Monumento al Escuadrón 201, mismo que se ubica en calzada del Rey, de la 1ra Sección del Bosque de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En acceso vehicular, puedes dejar tu auto en el estacionamiento Bolívar, mismo que se encuentra a un costado de Avenida Paseo de la Reforma.

Por otro lado, si llegarás en transporte público, el acceso peatonal más cercano es el pasillo a un costado de la salida José Vasconcelos de la estación Metro Chapultepec de la Línea 1 (color rosa) en Circuito Interior.

¿Quién fue Nina Simone?

Nina Simone fue de las más grandes cantantes y compositoras, del Siglo XX, quien contó con una formación clásica en piano.

Nacida en 1933, vivió una de las épocas más difíciles para ser una música, por los aspectos raciales que se vivía en Estados Unidos, lo cuál le cerró muchas puertas durante años.

Su estilo mezcló jazz, blues, soul, música clásica, gospel y folk, con una voz única, intensa y llena de emoción que reflejaba lo que era su vida.

Fue una de las primeras artistas que fusionó la música clásica con ritmos afroamericanos, creando un sonido y esencia únicos.

Durante toda su carrera, que duró más de seis décadas, Nina Simone se convirtió en una figura clave del movimiento por los derechos civiles en EE. UU.