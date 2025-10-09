TODO lo que debes saber sobre el concierto de Dimash Qudaibergen en el Palacio de los Deportes: Horarios, setlist y cómo llegar

Dimash Qudaibergen, el cantante que ha enamorado a todo el planeta con su privilegiada voz y con sus habilidades para algunos instrumentos musicales, dará su segunda presentación en la Ciudad de México luego de haber logrado un impactante soldout en el Auditorio Nacional.

El artista originario de Kazajistán ofrecerá un concierto más que único en el Palacio de los Deportes este 10 de octubre como parte de su gira ‘STRANGER’, donde llevará a otro nivel lo que hizo durante su primer concierto en la Ciudad de México realizado en el Auditorio Nacional.

¿Cuál será el setlist de Dimash Qudaibergen en el Palacio de los Deportes?

Para la noche del 10 de octubre en su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, se espera que Dimash Qudaibergen cante un set similar al de su presentación pasada en el Auditorio Nacional, el cuál sería:



Golden

Smoke

Olympico

Battle of Memories

Ave Maria

Love of Tired Swans

SOS

Unforgettable Day

Give Me Your Love

Bésame Mucho

Be With Me

Fire

When I’ve Got You

Weekend

Mahabbat Ber Magan

Stranger

El Amor En Ti

Requiem: The Story of One Sky

Durdaraz

Autumn Strong

Let It Be

Give Me Your Love

¿Cuáles serán los horarios del concierto de Dimash Qudaibergen?

Se espera que este concierto inicie en punto de las 08:00 de la noche, por lo que los accesos serán al menos un par de horas antes.

Se sabe que los conciertos de esta gira ‘STRANGER’ tienen una duración de aproximadamente dos horas y medio o incluso más, por lo que es recomendable tener bien planeados tus tiempos.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El enigmático Palacio de los Deportes se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, una zona que por lo regular llega a ser muy concurrida, por lo que es importante planear tu ruta.

