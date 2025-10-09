TODO lo que debes saber sobre el concierto de Dimash Qudaibergen en el Palacio de los Deportes: Horarios, setlist y cómo llegar
¡Esto es lo que debes de saber sobre el segundo concierto de Dimash Qudaibergen el cuál será en el Palacio de lo Deportes!
Dimash Qudaibergen, el cantante que ha enamorado a todo el planeta con su privilegiada voz y con sus habilidades para algunos instrumentos musicales, dará su segunda presentación en la Ciudad de México luego de haber logrado un impactante soldout en el Auditorio Nacional.
El artista originario de Kazajistán ofrecerá un concierto más que único en el Palacio de los Deportes este 10 de octubre como parte de su gira ‘STRANGER’, donde llevará a otro nivel lo que hizo durante su primer concierto en la Ciudad de México realizado en el Auditorio Nacional.
¿Cuál será el setlist de Dimash Qudaibergen en el Palacio de los Deportes?
Para la noche del 10 de octubre en su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, se espera que Dimash Qudaibergen cante un set similar al de su presentación pasada en el Auditorio Nacional, el cuál sería:
- Golden
- Smoke
- Olympico
- Battle of Memories
- Ave Maria
- Love of Tired Swans
- SOS
- Unforgettable Day
- Give Me Your Love
- Bésame Mucho
- Be With Me
- Fire
- When I’ve Got You
- Weekend
- Mahabbat Ber Magan
- Stranger
- El Amor En Ti
- Requiem: The Story of One Sky
- Durdaraz
- Autumn Strong
- Let It Be
- Give Me Your Love
¿Cuáles serán los horarios del concierto de Dimash Qudaibergen?
Se espera que este concierto inicie en punto de las 08:00 de la noche, por lo que los accesos serán al menos un par de horas antes.
Se sabe que los conciertos de esta gira ‘STRANGER’ tienen una duración de aproximadamente dos horas y medio o incluso más, por lo que es recomendable tener bien planeados tus tiempos.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El enigmático Palacio de los Deportes se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, una zona que por lo regular llega a ser muy concurrida, por lo que es importante planear tu ruta.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurrido que puedan estar las avenidas antes mencionadas.