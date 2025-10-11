Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY domingo 12 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera completa y precios de boletos confirmados

Los conciertos en las Fiestas de Octubre 2025 no paran, y este domingo promete poner a todos a cantar a todo el pulmón con dos conciertos impedirles. Uno es el de Joss Favela y Sus Compas, el cual se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo, con acceso gratuito, y el otro es nada más y nada menos que Palomazo Norteño, quien se estará presentando en el Palenque, con una noche llena de música.

Joss Favela y sus compas en el Teatro del Pueblo

El artista estelar del día será Joss Favela, cuyo concierto se llevará a cabo a las 20:00 h, uno de los cantautores más exitosos del regional mexicano contemporáneo. Originario de Sinaloa, Favela ha sido nominado al Grammy Latino y es autor de temas interpretados por figuras de alto nivel como Alejandro Fernández, Banda El Recodo y Gerardo Ortiz.

Un concierto imperdible donde disfrutaras su estilo romántico y su habilidad para fusionar géneros tradicionales con un toque moderno. Joss Favela se ha ganado un lugar especial entre las nuevas generaciones. En esta presentación, llegará acompañado de sus compas, lo que asegura a los asistentes una noche llena de sentimiento, energía y música de corazón.

Ubicación: Teatro del Pueblo, dentro del recinto ferial de las Fiestas de Octubre, en la Explanada del Auditorio Benito Juárez, Zapopan.

Palomazo Norteño en el Palenque

Para quienes buscan una experiencia más íntima, el Palenque de las Fiestas de Octubre 2025 es el lugar ideal. Aunque el acceso aquí no es gratuito, el ambiente es inigualable.

Este domingo 12 se presenta Palomino Norteño, agrupación que ha ganado popularidad por su sonido auténtico y por mantener viva la tradición del norteño clásico con acordeones potentes y letras que conectan con el público. Si no los conoces y te gusta la música regional, esta es una gran oportunidad, pues su repertorio combina corridos, cumbias y rancheras, ideales para cerrar el fin de semana con mucho baile.

