Macario Martínez brilla en el Tiny Desk de NPR: el sonido jarocho llega a Washington

El joven talentoso que se volvió viral en redes sociales sigue conquistando el mundo y de qué forma. Macario Martínez protagonizó una de las sesiones más esperadas del Tiny Desk de NPR Music, la famosa serie de conciertos íntimos grabados en las oficinas de Washington, D.C., en el marco del Mes de la Latinidad.

Aquí te dejamos la sesión completa de Macario Martínez en el Tiny Desk para que la disfrutes:

Macario Martínez llega al Tiny Desk con su sonido y corazón mexicano

El cantante mexicano, conocido por su éxito viral “Sueña lindo corazón”, llevó consigo el alma del son jarocho, su cultura y su talento. Se presentó en el Tiny Desk acompañado por instrumentos tradicionales y modernos como la jarana mosquito, el tambor metálico, el piano y el violín logrando un sonido increíble para acompañar sus poéticas canciones.

De las calles a los grandes escenarios

A inicios del 2025, Macario se dedicaba a limpiar las calles de CDMX a la par que creaba sus propias canciones. Una mañana descubrió que uno de sus videos se viralizó y su vida dio un giro de 180 grados. La gente pedía escuchar más música de Macario Martínez, cumpliendo así el sueño de dedicarse a la música. Hoy, su voz suena en festivales internacionales y su nombre se asocia con la nueva ola de música mexicana de raíz.

En su presentación en el Tiny Desk, interpretó “Sueña lindo corazón”, “Estrellas”, “Enhierbado” y “Azul”, acompañado de músicos que aportaron fuerza y color a su propuesta: Jaxho, Perick Conde, Emmanuel Esquivel y Ernesto Anaya.

¿Qué es el Tiny Desk y por qué es tan importante?

El Tiny Desk Concert es una serie creada en 2008 por Bob Boilen para NPR (National Public Radio). Se distingue por su formato íntimo y su escenografía reconocible: un escritorio rodeado de libros, discos y juguetes donde artistas de todo el mundo muestran su autenticidad sin filtros.

A lo largo de los años, artistas mexicanos como Natalia Lafourcade, Lila Downs, Carin León, Kevin Kaarl y Café Tacvba han pasado por este espacio, y ahora Macario se suma a esta lista con una actuación que celebra las raíces de Veracruz.

¿Dónde ver el Tiny Desk de Macario Martínez?

La sesión completa de Macario Martínez se estrenó este viernes 10 de octubre de 2025 y ya la puedes escuchar completa a través del canal oficial de YouTube de NPR Music. No te la puedes perder.

