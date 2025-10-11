Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY sábado 11 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera completa y precios de boletos confirmados

Continúan las Fiestas de Octubre 2025 y este sábado promete poner a todos a cantar a todo el pulmón con dos conciertos impedirles. Uno es el de Natalia Jiménez, el cual se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo, con acceso gratuito, y el otro es nada más y nada menos que Alejandro Fernández, quien se estará presentando en el Palenque, con una noche llena de música mexicana.

Natalia Jiménez en el Teatro del Pueblo

La española Natalia Jiménez, más conocida como la exvocalista de La Quinta Estación, será la encargada de encender el escenario del Teatro del Pueblo este sábado a las 20:00 horas. Un concierto que vale la pena por completo, pues con su potente voz y su impresionante carisma sobre el escenario, cautivara a todos los asistentes. Además, vivirás un recorrido por sus grandes éxitos como “El sol no regresa”, “Algo más” y “Creo en mí”, además de sus temas como solista, los cuales están inspirados en el regional mexicano.

El concierto está incluido con el boleto general de acceso a la feria, por lo que no es necesario pagar extra. Eso sí, te recomendamos llegar temprano, ya que el aforo suele llenarse rápidamente.

Ubicación: Teatro del Pueblo, dentro del recinto ferial de las Fiestas de Octubre, en la Explanada del Auditorio Benito Juárez, Zapopan.

Alejandro Fernández en el Palenque

Este es un concierto para todos los amantes del regional mexicano. Alejandro Fernández, quien es orgullosamente jalisciense y es todo un ícono de la música ranchera, se presentará este sábado 11 de octubre, acompañado de mariachi y una producción que promete ser inolvidable.

Alejandro Fernández es un artista con una trayectoria impresionante, de más de tres décadas. Intérprete de “Como quien pierde una estrella” y “Me dediqué a perderte” continúa siendo uno de los artistas más taquilleros del país. Su regreso a Zapopan es una cita obligada para quienes desean escuchar al “Potrillo” en su tierra natal cantando todos sus éxitos.

Boletos: disponibles a través de los canales oficiales de venta del Palenque.

¿Estás listo para disfrutar de este evento único?

También te puede interesar: Louis Tomlinson rompe el silencio sobre la muerte de Liam Payne: “Solo quería ser querido”