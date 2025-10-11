Checo Pérez y Valtteri Bottas fueron aprobados para ser conocidos como ‘Los Fabulosos Cadillacs’

“Sr. Flavio”, (Flavio Oscar Cianciarulo), quien es el cofundador de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, tomó con muy buena predisposición la tendencia que trascendió en las redes sociales que proponía que a Checo Pérez y Valtteri Bottas lo llamaran con la banda.

La idea surgió luego de que se anunciara que serán los primeros pilotos de Cadillac en su debut en la Fórmula 1. De esta manera hay mucha alegría entre los usuarios.

¿Quiénes son Los Fabulosos Cadillacs?

Los Fabulosos Cadillac fue fundada por ‘Sr. Flavio’ y Vicentico en 1984, debe su nombre a la afición del primero por los autos Cadillac. Esta banda tiene gran popularidad en América Latina pero especialmente en México.

Esta banda comenzó su carrera musical a mediados de la década los 80’s, aún sin saber tocar. Aníbal Rigozzi, Mario Siperman, Flavio Cianciarulo y Vicentico se unieron para esa época con la finalidad de crear una banda underground. Aunque todos ya habían sido parte de alguna agrupación musical, la realidad era que no dominaban el arte musical.

Los Fabulosos Cadillacs siempre estuvieron incorporando integrantes a la banda, sin embargo, las voces principales siempre han sido Flavio y Vicentico.

Al confirmase la llegada de Cadillac a la Fórmula 1, los aficionados de inmediato bautizaron a Checo Pérez y Valtteri Bottas como ‘Los Fabulosos Cadillacs’. Como era de esperarse esto llegó a oídos de “Sr. Flavio”,quien aprobó que se use el nombre de la banda para identificar a los pilotos.

Dicen Los Fabulosos Cadillac, que ¡Vivan los Fabulosos Cadillac! 😂 pic.twitter.com/OmbDyQUqmL — Carolina 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@kroliizz) October 8, 2025

“Es simpático. Lo hemos recibido gratamente. Obviamente, todo el mundo nos estaba mandando este posteo viral. Mira lo fabuloso que queda, buenísimo”, declaró el bajista y compositor en una entrevista en TikTok.

“En definitiva, como digo siempre, nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por ‘Los Fabulosos Cadillacs’ competidores de autos”, añadió ‘Sr. Flavio’ con buen semblante.

