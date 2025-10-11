De verlos en el Torito a apoyarlos desde casa: Este es el EMOTIVO mensaje de León Larregui a la Selección de México Sub 20

El nivel futbolístico que la Selección de México ha estado demostrando en el Mundial Sub 20 ha emocionado a todo el país como hace mucho no lo hacía, pues figuras como Gilberto Mora, “Chicha” Sánchez, Hugo Camberos, Amaury Morales y compañía tienen a todo el país al tanto y uno de ellos es León Larregui, el líder de Zoé.

Tras la goleada de México vs el anfitrión Chile, León Larregui no dudó ni un poco en expresar su emoción luego de que los jóvenes consiguieron su pase a los cuartos de final, donde se medirán contra Argentina en otro encuentro cardiaco.

¿Qué fue lo que dijo León Larregui de la Selección Sub 20?

A través de su cuenta de X, León Larregui, quien es vocalista y líder de la banda originaria de Cuernavaca, Zoé, expresó su gusto por ver competir al conjunto nacional, donde posteó dos publicaciones que decían lo siguiente:

“Venga Mexico!!!”

“Qué belleza ver ganar a Mexico asi!!”

Que belleza ver ganar a Mexico asi!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) October 8, 2025

Estas publicaciones nos hacen recordar el apoyo que el músico le ha dado al combinado mexicano, como cuando en el año 2022 defendió a la Selección mayor tras su derrota contra la Argentina de Lionel Messi, cuando declaró lo siguiente previo al último partido de aquella fase de grupos en el que jugarían vs Arabia:

“Estoy ardido !! AS los va a hacer pedazos!!!”.

¿Del Torito a la comodidad de su casa? Así apoyaba León Larregui a la Selección hace años:

En el año 2010 León Larregui se hizo viral luego de dar una breve entrevista en el que presuntamente lo habrían detenido por “ir caminando borracho en un acto anticonstitucional”.

Por aquella época se jugaba el Mundial de 2010 en Sudáfrica, y al ser detenido por las autoridades, el músico aseguró que vería el Mundial “desde la cárcel”, pues “seguro habrá una tele en “el torito”.

Esta nueva chance de ver a la Selección Nacional de México Sub 20 le vendrá (o esperemos) desde la comodidad de su casa, donde todo México estará al pendiente de lo que la joya de Xolos, Gilbertito Mora y sus compañeros puedan hacer.