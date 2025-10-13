ÚLTIMA HORA: Cae pantalla gigante durante concierto de El Tri en el Auditorio Nacional, ¿hay heridos?

En una noticia que de inmediato sacudió a las redes sociales, una pantalla gigante se desplomó durante el concierto de la legendaria banda de rock mexicano El Tri que se estaba llevando a cabo en el Auditorio Nacional de la CDMX, causando sorpresa entre todos los asistentes al tradicional recinto que se encuentra en Paseo de la Reforma.

Ante el incidente que tomó por sorpresa a todos los músicos liderados por Alex Lora, el concierto debió suspenderse inmediatamente.

La icónica banda de rock urbano estaba interpretando la primera canción del concierto con “Perro negro y callejero”, cuando la pantalla del lado derecho del escenario comenzó a caer lentamente, por lo cual, el equipo técnico intervino de inmediato para evitar una tragedia y todos los músicos fueron retirados del escenario.

A pesar del momento que inundó de drama el Auditorio Nacional, el vocalista de la banda, Alex Lora, decidió tomar con humor esta situación y dijo: “Nunca pasan estas mamad..s, solo cuando toca El Tri”, lo cual provocó una carretada de aplausos por parte del respetable.

Tras la salida de los integrantes de El Tri, el público que hizo una gran entrada en el mítico recinto, abucehó de inmediato a la producción que trataba de arreglar el incoveniente lo antes posible, a la vez que llegaban elementos de la Cruz Roja para auxiliar en caso de alguna urgencia mayor.

Finalmente el sonido local anunció que el concierto se reanudaría sin ningún problema después de 20 minutos ante un público que continuaba abucheando principalmente a la organización del concierto, sin embargo, una vez que El Tri volvió al escenario, la gente olvidó el problema y disfrutó de cada una de las canciones.

¿Hubo heridos tras la caída de la pantalla gigante en el concierto de El Tri?

A pesar de la caída de la pantalla gigante en forma vertical sobre el escenario del Auditorio Nacional, no se reportaron lesionados, ni del lado de los músicos ni por parte de los asistentes.