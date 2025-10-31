¿Cancelará a última hora? Horarios, rutas para llegar al Palacio de los Deportes y posible setlist de Morrissey HOY

Este viernes, el músico británico Steven Patrick Morrissey mejor conocido como Morrissey estará presentándose (si no cancela como ha hecho anteriormente) en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en un concierto que ha mantenido ilusión dentro de todos sus fans en el que celebra 40 años de trayectoria.

El exvocalista de The Smiths llegará a la CDMX como parte de su gira “NUDE”, luego de que cancelara su último concierto en nuestra ciudad en enero del 2024 debido a agotamiento físico, por lo que hoy, sus fans se han mantenido a la expectativa.

El concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes iniciará a las 8:00 pm (eso es lo que todos esperamos, a no ser que nuestro divo cambie de idea), por lo que los accesos generales serán a las 6:00 pm, por lo que te recomendamos tomar precauciones en este viernes de Halloween.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes se encuentra en la alcaldía Iztacalco, en la Colonia Granjas México en el # 08400 sobre Río Churubusco por lo que te contaremos cómo llegar de manera rápida y sencilla a este recinto.



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.

Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.

Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.

¿Cuál será el setlist de Morrissey?

Durante esta gira con la que el cantautor de 66 años, se esperan clásicos tanto de él como solista así como de su ex banda The Smiths, donde los fans esperan escuchar:

