Festival Hipnosis 2025: Horarios por día, mapa, cómo llegar y MÁS

La Ciudad de México estará recibiendo la octava edición del Festival Hipnosis, el cuál será llevado a cabo en el Estadio Fray Nano los días sábado 01 y domingo 02 de noviembre, en un fin de semana único el cuál estará lleno de música.

Declarado como un espacio dedicado al rock, garage, psicodelia, música experimental y demás subgéneros, este 2025 para celebrar una nueva edición donde figuran bandas como Dinosaur Jr, Pavement, The Horrors, Molchat Doma, Motorama y ¡Más!, donde dos escenarios por día te llevarán a otro mundo.

¿Cuáles son los horarios del día sábado del Festival Hipnosis?

3 pm - Mirror Revelations *

3:30 pm - DVTR

4 pm - Population II *

4:40 pm - UTRO

5:20 pm - Skinshape *

6:20 pm - Geordie Greep

7:20 pm - Panchiko *

8:20 pm - Japanese Breakfast

9:20 pm - Pavement *

10:20 pm - Molchat Doma

11:20 pm - The Horrors *

Este año se contarán con dos escenarios: 1 y 2*, con el fin de que el público pueda disfrutar de gran manera de sus bandas favoritas.

¿Cuáles son los horarios del día domingo del Festival Hipnosis?

Con media hora antes de anticipación, el festival arrancará actividades un poco antes respecto al primer día, y sus horarios serán los siguientes:

2:30 pm - Nature Mind *

3 pm - Grave/Mal

3:30 pm - Fin del Mundo *

4:10 pm - Bala

4:50 pm - The Budos Band *

5:50 pm - Crumb

6:50 pm - Deafheaven *

7:50 pm - Austin TV

8:50 pm - Spiritualized *

10:10 pm - Dinosaur Jr.

11:10 pm - Motorama *

¿Qué más actividades habrá dentro del Festival Hipnosis?

Como si una selección de bandas más que épica no fuera suficiente, además de los shows en vivo habrá un escenario dedicado a selecciones de vinilos, el cuál seguramente te hará mover todo el esqueleto.

Este stage dentro de las actividades se abre con el fin de que la variedad musical sea más profunda, donde la curaduría de selección de vinilos tendrá su momento de brillar en uno de los festivales más interesantes del país.

¿Cuál es el Mapa del Festival Hipnosis?

Aunque dicho evento es en dentro del estadio, se ha publicado un mapa detallado donde podrás encontrar las zonas más importantes del Hipnosis, con el fin de que ubiques áreas médicas, baños, escenarios e incluso puedas planear un punto de encuentro con tus acompañante:

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano?

El Festival Hipnosis ha celebrado sus últimas dos ediciones en el Estadio Fray Nano, el cuál se encuentra en la alcaldía Venustiano Carranza, en un punto ligeramente céntrico, al cuál puedes llegar de varias maneras.

Llegar en Metro: Las estaciones más cercanas son Velódromo y Mixhuca de la Línea 9 (color café), que va de Pantitlán a Tacubaya.

Llegar en Metrobús: La estación más cercana es Mixhuca de la Línea 5 (color azul), la cuál va de Río de los Remedios a la Preparatoria 1.

Llegar en Trolebús: La estación más cercana es Velódromo de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec.

