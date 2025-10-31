Swedish House Mafia en CDMX: Horarios de acceso, ¿Cómo llegar? y posible setlist

Este viernes 31 de octubre la agrupación conformada por por los DJ’s Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso conocida mundialmente como Swedish House Mafia estarán presentándose en la Monumental Plaza de Toros de la CDMX como parte de su tour “Know Before You Go” en lo que será un evento único y aquí te compartiremos TODO lo que debes saber.

Si bien la Ciudad de México siempre suele ser caótica, este trío sueco eligió la noche de Halloween para ofrecer un concierto, por ello te compartiremos las mejores rutas para que puedas llegar al concierto sin contratiempos, horarios y el posible setlist que escucharemos esta noche.

¿Cuáles son los horarios del concierto de Swedish House Mafia en la Plaza de Toros?

El inicio del concierto será a las 8:00 pm en punto, pero los accesos generales del concierto serán a las 6:00 pm.

Se anunció que Green Velvet y Mystery Affair serán los artistas encargados de abrir el show, por lo que es importante llegar a tiempo para que no te pierdas ningún momento de este gran concierto.

¿Cuál será el setlist de Swedish House Mafia en CDMX?

Es importante que sepas que esta presentación llega de la mano de su nueva era, la cual ha sido llamada: SHM 3.0, un show que muestra un lado actualizado del espectáculo que este trío ofrece, haciendo de este concierto una experiencia inmersiva, diferente a lo que han mostrado en vivo antes donde de acuerdo a esta gira, podremos escuchar:



Wait So Long?

Antidote

Feel Like This

Hooligans

Frankenstein

Greyhound

Time

Don't Go Mad

Moth To a Flame

Miami 2

Ibiza

Ray Of Solar

Midnight City

Can You Feel this?

Red Light

A New Day

Lioness

Resurrection

Walking On a Dream

Another Minute

Heart Is King

Desire

Sweet Disposition

Calling

On

¿Cómo llegar a la Plaza de Toros CDMX?

La Monumental Plaza de Toros "La México" está ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a unos cuantos metros del Estadio de la Ciudad de los Deportes, su dirección es la cerrada Augusto Rodin 130.



Llegar en Metrobús: La mejor opción para llegar es en Metrobús, donde la parada más cercana es la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 (Color Rojo), la cual se encuentra a unos cuántos metros.

Otra opción podría ser bajar en la estación del Metro San Antonio de la Línea 7 (Color Naranja), la cuál se encuentra un poco más retirada, con aproximadamente 700 metros.