¡Gran fin de semana para la música EN VIVO! Estos son los MEJORES conciertos que habrá en CDMX el fin de semana del 31 de octubre; 01 y 02 de noviembre

Este fin de semana será uno de los más recordados pues habrán conciertos de todo tipo, aunque ciertamente predominará el rock, pues además de artistas icónicos como Morrissey, se llevará a cabo uno de los festivales más esperados de todo el año.

No te pierdas nuestra cartelera de conciertos en la Ciudad de México y déjate sorprender por los talentos que estarán presentándose en vivo este fin de semana tan especial.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?

La agrupación conformada por DJ’s suecos, Sweedish House Mafia llegará el viernes 31 de octubre a la Monumental Plaza de Toros México para ofrecer uno de sus famosos e icónicos conciertos, donde el baile y los visuales no pueden faltar. Aún quedan algunas entradas en general a través de Ticketmaster.

Morrissey, el exvocalista de la legendaria banda de los 80’s, The Smiths ofrecerá uno de sus tan privilegiados conciertos en el Palacio de los Deportes (si es que no cancela a última hora como ha hecho en repetidas ocasiones), donde este viernes hará sonar sus mejores éxitos como solista. Aún hay una gran cantidad de boletos a través de Ticketmaster, donde los precios van de los $1,085 a los $2,793 pesos.

El cantante Alejandro Sanz ofrecerá otra noche mágica en el Auditorio Nacional este viernes 31 de octubre, donde cantará los éxitos que lo han acompañado a lo largo de toda su carrera. Este concierto al igual que los demás que ha dado en la CDMX ha sido soldout.

El viernes, uno de los músicos más aclamados de los últimos años, Geordie Greep dará un show en solitario en el Foro indie Rocks! previo a su presentación en el Festival Hipnosis, donde ofrecerá un set íntimo y fuera de este mundo, pues el británico es considerado como un prodigio de la música. Las entradas se pueden conseguir en el sitio web del venue.

El dúo de grind que ha hecho mucho ruido en la última década conocido como Los Viejos hará que rockees a más no poder el domingo 2 de noviembre en el Multiforo Alicia. Puedes encontrar entradas a través de Passline, mismas que tienen un costo de $300.

Uno de los artistas mexicanos más destacados de los últimos años, Nsqk ofrecerá dos conciertos históricos en el Palacio de los Deportes los próximos 1 y 2 de noviembre, ambas fechas ya son soldout.

Festival Hipnosis: Uno de los eventos que más han destacado en los últimos años estará llevando una edición más en el estadio Fray Nano este sábado y domingo, donde podremos ver a bandas como The Horrors, Molchat Doma, Dinosaur Jr, Austin TV, entre otras grandes bandas. Puedes encontrar entradas para este festival a través de su página web oficial.