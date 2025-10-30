¡Macario Martínez, BB Trickz, Sonido La changa y MÁS! Este es el cartel completo del Festival Bahidorá 2026:
El Festival Bahidorá ha logrado convertirse en uno de los más llamativos en los últimos años y su cartel de la edición 2026 lo confirma:
Este jueves se reveló el cartel del Festival Bahidorá 2026, en el que ha dejado grandes sorpresas, así como una curación típica de este evento, con la que en los últimos años se ha hecho de cada vez más público debido a su fresca propuesta.
Como anteriormente se había anunciado, el Festival Bahidorá será los próximos 13, 14 y 15 de febrero en Las Estacas, Morelos; donde comúnmente se ha celebrado desde hace varias ediciones, en lo que será un fin de semana único lleno de música.
¿Cuál es el cartel del Festival Bahidorá?
Se ha hecho completamente oficial que los siguientes artistas estarán presentándose en el Festival Bahidorá 2026:
- BB Trickz
- The Blessed Madonna
- Bluecommand
- Chico Sonido
- Cinthie
- Crudo Means Raw
- Daphni
- Desiree
- DJ Seinfeld
- Edward (live)
- Ela Minus
- Four Tet
- Helena Hauff
- Hvob
- Kid Francescoli
- Kings of Conveninence
- Konstantin
- Leafar Legov (live)
- Los Pirañas
- Los Thuthanka
- Macario Martínez
- Mad Professor w/ Sister Nancy, Sister Audrey & Lady G
- Map.Ache (live) - Mnty
- pablopablo
- Paloma Morphy
- Ricardo Villalobos
- Riokosta
- Rosas
- Roza Terenzi
- Rizo Ry X (OjSet)
- Satoshi Tomiie (live)
- Shanti Celeste - Sisi
- Sonido La Changa
- Tau Car
- VTSS
- Wata igarashi
- Xiaolinave
- Vamour
¿Qué precio tienen las entradas para el Bahidorá?
El acceso a los tres días en Etapa 1 se encuentra en $3,190, aunque una vez revelado el cartel se espera que las entradas comiencen a terminarse para subir a una nueva Etapa, al igual en sus demás categorías, donde en esta etapa tienen los siguientes precios:
- Half Weekend General: $2,490
- Full Weekend Oasis Banamex (3 días): $6,690
- Full Weekend Oasis Banamex (2 días): $5,990
Es importante mencionar que el Bahidorá llegará hasta la Etapa 3, para que consideres qué tanto podrían subir de precio las entradas.
Además de estos precios, el festival ofrece demás paquetes con los que puedes conseguir transporte hasta el festival e incluso casas para que acampes o en su defecto, habitaciones de hotel, dependiendo de tus necesidades.
Bahidorá vuelve a respirarse en el aire 🌴El río canta, la música nos guía y los sueños toman forma 🪷 Es momento de dejar que el alma fluya y que la magia nos vuelva a encontrar #EnBahidorá ✨— Bahidorá (@Bahidora) October 30, 2025
Boletos disponibles en: https://t.co/2duzt1rcQ3 🎟️ pic.twitter.com/VXc6uVOVh6