¡Macario Martínez, BB Trickz, Sonido La changa y MÁS! Este es el cartel completo del Festival Bahidorá 2026:

Este jueves se reveló el cartel del Festival Bahidorá 2026, en el que ha dejado grandes sorpresas, así como una curación típica de este evento, con la que en los últimos años se ha hecho de cada vez más público debido a su fresca propuesta.

Como anteriormente se había anunciado, el Festival Bahidorá será los próximos 13, 14 y 15 de febrero en Las Estacas, Morelos; donde comúnmente se ha celebrado desde hace varias ediciones, en lo que será un fin de semana único lleno de música.

¿Cuál es el cartel del Festival Bahidorá?

Se ha hecho completamente oficial que los siguientes artistas estarán presentándose en el Festival Bahidorá 2026:



BB Trickz

The Blessed Madonna

Bluecommand

Chico Sonido

Cinthie

Crudo Means Raw

Daphni

Desiree

DJ Seinfeld

Edward (live)

Ela Minus

Four Tet

Helena Hauff

Hvob

Kid Francescoli

Kings of Conveninence

Konstantin

Leafar Legov (live)

Los Pirañas

Los Thuthanka

Macario Martínez

Mad Professor w/ Sister Nancy, Sister Audrey & Lady G

Map.Ache (live) - Mnty

pablopablo

Paloma Morphy

Ricardo Villalobos

Riokosta

Rosas

Roza Terenzi

Rizo Ry X (OjSet)

Satoshi Tomiie (live)

Shanti Celeste - Sisi

Sonido La Changa

Tau Car

VTSS

Wata igarashi

Xiaolinave

Vamour

¿Qué precio tienen las entradas para el Bahidorá?

El acceso a los tres días en Etapa 1 se encuentra en $3,190, aunque una vez revelado el cartel se espera que las entradas comiencen a terminarse para subir a una nueva Etapa, al igual en sus demás categorías, donde en esta etapa tienen los siguientes precios:



Half Weekend General: $2,490

$2,490 Full Weekend Oasis Banamex (3 días): $6,690

$6,690 Full Weekend Oasis Banamex (2 días): $5,990

Es importante mencionar que el Bahidorá llegará hasta la Etapa 3, para que consideres qué tanto podrían subir de precio las entradas.

Además de estos precios, el festival ofrece demás paquetes con los que puedes conseguir transporte hasta el festival e incluso casas para que acampes o en su defecto, habitaciones de hotel, dependiendo de tus necesidades.