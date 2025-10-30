Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz muestra su fanatismo por equipo del fútbol mexicano

Para muchos no es sorpresa que Damom Albarn, el frontman de bandas icónicas como Blur o Gorillaz sea fan de la cultura mexicana, pues en repetidas ocasiones el músico británico ha expresado su amor por nuestro folklor pero ¿Ya tiene equipo de fútbol?

En su reciente visita a México como parte de su gira con su proyecto Africa Express, Damon dejó ver su fanatismo por las Chivas del Guadalajara… Así como lo lees, pues durante su presentación en el Festival Internacional Cervantino lució una gorra de dicho equipo, misma que portó con mucho orgullo.

🗣️ City’s breaking down on a camel’s back 🎶 pic.twitter.com/mEH97VVzR4 — CHIVAS (@ChivasEN_) October 28, 2025

Este fue el primero de los dos conciertos que ofreció en nuestro país durante este breve estancia, en la que estuvo acompañado de músicas y músicos mexicanos como Emmanuel Del Real (Meme) de Café Tacvba, Son Rompe Pera, La Bruja de Texcoco, Camilo Lara y Luisa Almaguer.

¿Qué es Africa Express?

Africa Express es un proyecto musical colaborativo, el cual constantemente está cambiando de integrantes y género musical, el cual fue fundado por Damon Albarn e Ian Birnell, un reconocido periodista.

El objetivo de este proyecto es romper barreras culturales entre músicos, dando pie a colaboraciones creativas, intercambios musicales y unión, donde cada músico tiene el mismo peso.

Así ha grabado 3 discos, donde los músicos suelen entrar juntos al estudio e incluso improvisar en sesiones.

¿Habrá concierto de Gorillaz o Blur en México?

En una reciente entrevista, el chivista Damon Albarn expresó su deseo de ofrecer un concierto en México, pues recordó que la última vez que se presentó en tierras aztecas fue con Blur en el Corona Capital y que debido a una intoxicación no pudo ofrecer el show que deseaba.

Actualmente el músico se encuentra de gira con Africa Express y a principios de año lo estará con Gorillaz, siendo esta segunda banda la que más se perfila para llegar a México el próximo año cómo parte de su gira: 'The Mountain Tour', con la que estarán tocando en el Reino Unido este 2026.