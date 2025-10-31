Junior H fue VETADO de Zapopan por cantar corridos y es obligado a pagar GRAN MULTA previo a sus conciertos en CDMX

La noche del martes 28 de octubre el cantante Junior H hizo su esperada presentación en Las Fiestas de Octubre en Guadalajara pero tras haber recitado un corrido que hace apología al delito, habría sido vetado de dicha ciudad.

Aunque esta norma que prohíbe a los artistas cantar corridos ya lleva varios meses en rigor, Junior H decidió ignorarla y ahora ya no podrá dar más conciertos en Zapopan, además de que deberá pagar una gran multa.

¿Cómo fue el concierto de Junior H por el cual fue vetado?

Durante Las Fiestas de Octubre en Guadalajara Junior H se presentó en el Palenque de Zapopan y durante este concierto, el cantante de 24 años interpretó “El Azul”, corrido que tiene con Peso Pluma y que explícitamente hace apología al delito, por lo que autoridades locales decidieron tomar acciones contra este.

Autoridades municipales de Zapopan notificaron que Junior H, está vetado del municipio ubicado en Jalisco, además de que tanto él como su equipo representante, y el recinto deberán pagar una multa a consecuencia de la interpretación de la canción.

¿De cuánto es la multa que Junior H tendrá que pagar por cantar corridos?

En un principio se estipulaba que la multa podría ser cercana a la cantidad de 400 mil pesos, aunque autoridades del municipio confirmaron que solamente se impondrá una sanción de 33 mil pesos para cada uno de los involucrados.

Aunque Junior H ya no podrá ofrecer conciertos en Zapopan así como anteriormente le pasó en Guanajuato, sí podrá presentarse en otros municipios de dichos estados, a espera de mayores medidas contra este tipo de canciones que han sido relacionadas con la apología del delito.

¿Cuándo es el concierto de Junior H en CDMX?

El cantante originario de Guanajuato estará ofreciendo cuatro conciertos en la Monumental Plaza de Toros de la CDMX los próximos 29 y 30 de noviembre y el 13 y 14 de diciembre, por lo que ha surgido expectativas sobre las canciones que cantará para no infringir las leyes.

Por un lado fans han pedido al cantante que respete las indicaciones de no cantar corridos pero incluso hay quienes le piden que los cante aunque esto pueda comprometer sus futuras presentaciones en la Ciudad de México.