¡El adiós de una banda legendaria! Megadeth anuncia gira de despedida y conciertos en México: Fechas, venta y preventa, TODO lo que debes de saber

Este jueves se confirmó el regreso de Megadeth a México, pues la banda de trash metal estará ofreciendo una serie de conciertos en el mes de mayo del 2026 y aunque todo parece emoción por esta visita a nuestro país, se ha informado que esta sería su gira de despedida: "This Was Our Life".

La legendaria banda liderada por Dave Mustaine estará ofreciendo tres conciertos más que épicos en el territorio nacional con lo que será su adiós definitivo luego de más de 40 años donde han hecho vibrar el mundo entero con sus riffs icónicos, así poniendo fin a un legado imborrable dentro del metal.

¿Cuándo y en dónde serán los conciertos de Megadeth?

Se ha hecho oficial que la banda estadounidense integrada por Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren llegará a México como parte de su gira de despedida “This Was Our Life” donde podremos escuchar himnos como "Symphony Of Destruction", "Holy Wars... The Punishment Due", "Tipping Point" entre otras en las siguientes tres fechas:



La Arena Monterrey - 08 de mayo

La Arena Ciudad de México - 10 de mayo

La Arena Guadalajara - 13 de mayo

De momento solamente se esperan esas tres fechas, aunque al tratarse de un adiós definitivo la gira se podría extender, aunque esto esta aún sin confirmarse.

¿Cuándo será la venta de boletos para Megadeth?

A su vez se ha confirmado que Superboletos será el sistema encargado de la preventa de boletos será para clientes de Banco Azteca los próximos 10 y 11 de noviembre a las 10:00 am y la venta general será el día 12, por lo que todo fan debería estar atento para no quedarse fuera de este concierto histórico.

Aún no se ha informado sobre el precio de las entradas, aunque tratándose de una gira de despedida y con el tipo de producción que Megadeth lleva a todo el mundo se espera que no sean muy económicos.

Será este próximo mes de enero del 2026 que Megadeth lance su disco homónimo, obra con la cual culminarán cuatro décadas de música con la que han llegado a todo el mundo y a varias generaciones.