Estas fueron las mejores presentaciones del SIMIFEST 2025

Sin duda uno de los eventos más esperados para algunas personas en noviembre de 2025 fue el SimiFest 2025 ya que contó con la presencia de artistas reconocidos a nivel mundial y con una gran cantidad de fans, es por eso que te presentamos algunos de los mejores shows de este festival

DRAMA, el dúo que rompió en el SimiFest 2025

El dúo originario de Chicago conformado por la vocalista Via Rosa y el productor Na'el Shehade se presentaron en el escenario principal para interpretar sus temas más famosos, por ejemplo, You've Done Enought, canción en donde el público se mostró eufórico y bailó enérgicamente.

Los visuales fueron espectaculares, a pesar de que la presentación ocurrió en la tarde, las luces sobresalieron mucho en las pantallas por lo que la atmósfera del show fue aún más impresionante. Rosa siempre se mantuvo interactiva con el público y se movió por todo el escenario. Uno de los momentos más divertidos fue cuando tomó una pistola de burbujas y comenzó a dispararlas por todo el escenario.

Sin duda cada canción fue un espectáculo y el SimiFest 2025 se encendió de R&B, jazz, hip-hop y electrónica. El dúo actualmente cuenta con 1.7 millones de escuchas en plataformas digitales y su carrera se sigue encaminado al éxito.

Caloncho se presentó durante el amanecer

Uno de los artistas mexicanos que se dieron cita en el escenario principal fue Caloncho. El también nominado a los Latin Grammy en 2022 y 2024 ofreció una presentación en medio de un sol espectacular, ya que su show fue en la famosa hora dorada.

El artista interpretó temas como Palmar, tema exitoso que incluso ha interpretado a lado de Mon Laferte, así como Optimista, canción que a más de siete años de su lanzamiento se ha convertido en un himno para muchos ya que la letra expresa un mensaje de gratitud a todo lo que la vida presenta. Sin duda, este tema fue uno de los momentos más emocionantes para muchos de sus fans.

El blues se expandió por todo el SimiFest 2025 con Leon Bridges

Uno de los artistas que más sobresalió con su energía romántica sin duda fue Leon Bridges, quién se presentó en el escenario principal previo al headliner.

Bridges cautivó a todo el público con el sonido de su guitarra y su voz particular, la cual interpreta temas de soul y blues. Impactó a todos los asistentes, ya que se pudo escuchar de forma pulcra debido al gran audio del festival.

El intérprete de temas icónicos como River y Coming Home dejó saber lo mucho que le gustaba estar presente en el festival. Por otro lado, los músicos que lo acompañaron en el escenario también fueron un espectáculo completo ya que cada instrumento que tocaron fue una pieza clave en la presentación.

Definitivamente todos los artistas presentados en el SimiFest 2025 fueron una locura total ya que ejecutaron su presentación de manera impecable conectando con todos y cada uno de los asistentes que se dieron cita el día sábado.