Estos fueron los MEJORES MOMENTOS del SIMIFEST 2025 en la CDMX

El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez la segunda edición del SIMIFEST. El famoso doctor que ha conquistado a todo mundo con su ternura y es reconocido mundialmente realizó su propio festival musical, el cual incluyó dos escenarios, el secundario “Daclaf” y el principal “SimiFest” así que te contamos lo mejor que hubo en este evento.

¿Qué actividades hubo en el SIMIFEST 2025?

Una de las cosas más divertidas que incluyó este evento fue la cantidad de stands con distintas marcas para realizar dinámicas y obtener premios. Algunas de las actividades consistían en entrar a una piscina de pelotas para encontrar un color en específico y obtener un simi de regalo, o bien; bailar con la famosa botarga para conseguir el premio. Para las personas que quisieran ser maquilladas con colores neones y brillos habían personas especializadas para dejarles un look increíble.

Por otro lado, una de las actividades más ecológicas consistía en plantar semillas, las cuales podías llevar a casa y así cuidarla durante todo el proceso de crecimiento. Por otro lado, hubo una tienda llamada Similandia en la cuál se encontraban productos del Dr. Simi de todo tipo como algunos vestidos de astronauta, superhéroes, charro, futbolistas, chef, torero, animales, enfermeros, buzo, policías, rockeros, entre otros. Habían termos, vasos, sudaderas, figuras de plástico, e incluso una sección de juegos para divertirte en la tienda, ¡una locura!

El día contó con la presencia de muchas botargas, las cuales se tomaban fotos con los asistentes y estaban llenas de energía. Incluso hubo un momento en donde todas ellas subieron al escenario para bailar.

¿Qué artistas se presentaron en el Simifest 2025?

La cantidad de bandas y cantantes que ofrecieron presentaciones en el festival fue increíble. En el escenario secundario se presentaron Rosas, Go Golden Junk, Rubio, Simpson Ahuevo, Darius, Roosevelt y finalmente cerró Maribou State mientras que en el escenario principal fueron Matías Gruener y Dany Dstance, Roomoo, Life Of Planets, Lewis Ofman, Drama, Caloncho, Rhye, Leon Bridges y por último el hearliner Empire Of The Sun.

¿Qué comidas se pudieron disfrutar en el Simifest?

Este evento contó con una zona de alimentos y bebidas de todo tipo, entre los platillos deliciosos que los asistentes tenían oportunidad de comprar se encontraban hamburguesas con papas, tacos al pastor, flautas, hot dogs y gringas. Por otro lado, la coctelería fue diversa, aunque para las personas que no consumían alcohol había opciones como refrescos.

Finalmente, una de las actividades que en definitiva más gustó a los espectadores fue el globo aerostático enorme que se encendió en la noche. Fue un espectáculo visual enorme, que alumbró todo el festival y que sin duda cautivó a muchas personas.

Este evento indudablemente fue uno de los más divertidos que se ha vivido en este 2025, el cual prometió volver a regresar el próximo año con su tercera edición y de la cual se esperan grandes cosas, desde los artistas presentados hasta la producción, ya que las últimas dos han sido una sensación.