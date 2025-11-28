Concierto de Panteón Rococó HOY: Setlist, horarios y rutas en transporte alternas, esto es TODO lo que debes saber

Este viernes se estará realizando el segundo concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP de la Ciudad de México, por lo que te daremos las mejores recomendaciones para que disfrutes de esa gran noche llena de ska y baile como se debe y no te pierdas ningún detalle de esta gran noche.

La banda originaria de la CDMX está llegando al Estadio GNP como parte de su gira “Generación del 95, Sonido Rococó”, la cuál celebra el aniversario de tres décadas de la banda, un logro que no cualquier banda consigue y que mejor manera que con un concierto que reúna a todos su éxitos que nos han acompañado en distintas épocas de nuestra vida.

¿A qué hora inicia el concierto de Panteón Rococó hoy?

A través de sus redes sociales, la banda ha compartido los horarios oficiales, con le fin de que los asistentes puedan llegar a una buena hora, en lo que más que un concierto, es una celebración al sonido, a la fiesta y a la lucha que la música ha realizado a través de las décadas, en lo que será una de las mejores noches del año.



Puertas - 5:30 pm

Prince Fatty - 6:45 pm

Feine Shane Fischfilet - 8:15 pm

Prince Fatty - 9:00 pm

Panteón Rococó - 9:30 pm

¿Cuál es el setlist de Panteón Rococó?

Asesinos

Estrella Roja

Ciudad de la Esperanza

No te C…

Dime

Triste Realidad

Cha-Cha love

Último ska

Toloache Pa Ni Negra

Vendedora de Caricias

No te Recuerdo

Bier & Ska

Marcos Hall

La Palomita

Borracho

Pequeño Tratado de un Adiós

Hostilidades

Acábame de Matar

Mil Horas

Páralo

Nada Pasó

Parison

Caminemos Juntos

La Dosis Perfecta

Viernes de Webeo

1993

Quiero Bailar Contigo

Esta Noche

Rojo

Cosas del Ayer

Cuando Tengas

La Carencia

Arréglame el Alma

¿Cómo llegar al Estadio GNP al concierto de Panteón Rococó?

El cada vez más mítico Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco, en la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona que suele ser muy concurrida, por lo que te compartiremos nuestras recomendaciones de las mejores rutas que podrías tomar para que no tengas problemas al ir.

Metrobús: Si bajas en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro y aunque es un poco más lejos que el Metro, puede ser una de las opciones más directas.

Metro: Las estaciones del Metro más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), pues se encuentran a prácticamente cinco minutos caminando.

Trolebús: Esta tercera alternativa puede ser ideal si bajas en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Si llegarás en vehículo particular, es importante que contemples los horarios de los estacionamientos y sobre el tráfico que puede haber en la zona.