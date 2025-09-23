¡Concierto GRATIS! No te pierdas el tributo a Juan Gabriel y José José: fecha, lugar y hora

¡Hasta que.. te conocí, vi la vida con dolor! Ve preparándote porque el concierto en tributo de Juan Gabriel y José José será completamente GRATIS, y sí podrás cantar a todo pulmón los más grandes éxitos de estos dos representantes de la música en México. Este evento formará parte de la ya conocida noche de museos y presentará una fusión inesperada: las canciones de estos iconos y el rock.

Tributo a Juan Gabriel y José José: todo lo que debes saber

El concierto tributo a Juan Gabriel y José José se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre en el Museo Yancuic en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. El tributo estará a cargo de la banda de rock Morfeo, quienes fusionarán la música del divo de Juárez y el Príncipe de la canción con el género del rock, otorgándole a los asistentes una nueva mirada hacia los clásicos de estos grandes artistas.

¡Ojo! Este evento está limitado para un cupo no mayor a 280 personas, y al tratarse de un evento gratuito no habrá registro previo para poder acceder al recinto, así que el orden de llegada será el orden de entrada al tributo, por lo que se recomienda que llegues con tiempo de anticipación.



Hora inicio: 5:00 p.m.

Lugar: Museo Yancuic, cerca del metro Constitución de 1917, línea 8.

¿Qué otros conciertos habrá el 24 de septiembre?

La noche de museos ofrece una amplia gama de actividades que podrás disfrutar, y si lo tuyo lo tuyo son los conciertos y presentaciones también podrás ir a:

