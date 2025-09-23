Cómo llegar, horarios y setlist: TODO lo que debes saber sobre el concierto de Kendrick Lamar y Ca7riel & Paco Amoroso en el Estadio GNP de la CDMX

Este martes será el tan esperado concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Grand National Tour’, show donde estará acompañado de los artistas revelación: Ca7riel & Paco Amoroso en una noche que será más que épica.

Ante días de rumores que señalaban que Kendrick podría cancelar su concierto por la baja venta de boletos, la realidad es que estos artistas lograron vender gran porcentaje del recinto y ofrecerán un concierto único, donde más vale estar preparado para todo, por ello, te compartiremos cómo llegar al Estadio GNP, rutas alternas, horarios y posibles setlist.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Este icónico recinto se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y es sabido que esa zona llega a ser bastante concurrida, por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metro: La estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), la cuál recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.

Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, debes de bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro, donde rodearás el recinto.

Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Horarios del concierto de Kendric Lamar y Ca7riel & Paco Amoroso

Si bien, Ocesa confirmó que Kendrick estaría subiendo al escenario a las 9:00, es importante recordar que esta noche contará con los actos de Ca7riel & Paco Amoroso, el dúo de músicos argentinos que ha conquistado al mundo en este último año, por lo que ellos estaría presentándose a las 7:45 de la tarde.

¡Nos vemos hoy con Kendrick Lamar en el Grand National Tour! 🔥 Tomen sus precauciones 😎



Este es el posible setlist de Ca7riel & PAco Amoroso en el Estadio GNP

DUMBAI

BABY GANGSTA

MI DIOSA

A MÍ NO

IMPOSTOR

Viuda Negra

SHIPEA2

Mi Deseo

BAD BITCH

COSAS RICAS

Bzrp Music Sessions, Vol. 3

PIRLO

RE FORRO

LA QUE PUEDE, PUEDE

SHEESH

McFly

TODO EL DÍA

Ola Mina Xd

Cono Hielo

#TETAS

EL DÍA DEL AMIGO

EL ÚNICO

Posible setlist de Kendrick Lamar en la CDMX: