Rosalía sorprende al cenar en un popular restaurante para probar pozole y enfrijoladas en la CDMX

Rosalía volvió a dar de qué hablar en su paso por México. La cantante sorprendió a sus fans la noche del 29 de octubre, cuando fue vista dentro de uno de los restaurantes más populares de la CDMX dentro de un concurrido centro comercial. Ahí la icónica cantante española disfrutó de varios platillos típicos como pozole, enfrijoladas, sopes y agua de horchata.

Rosalía cena en popular restaurante de la CDMX y conquista las redes

La artista además sorprendió a sus fans al compartir parte de esta visita a través de un live en TikTok, donde los que se conectaban, podían verla comiendo, riendo y conviviendo con sus acompañantes, entre ellos miembros del grupo Latin Mafia.

Rosalía prueba las enfrijoladas y se declara fan

En los videos compartidos por fans y medios, se observa a Rosalía preguntando curiosa por los nombres de los platillos. Al probar las enfrijoladas, la cantante asintió satisfecha:

“A ver, vale, vamos a probarlo… ¿este cómo se llama? (...) Están buenas”, dijo sonriente antes de brindar con una cerveza. Posteriormente, admite que le fascinaron las enfrijoladas, pues son un poco más “líquidas” que un taco. Cuando le ofrecieron un sope, la española confesó ser “muy sensible al picante”, aunque se animó a probarlo igual: “Muy poco, muy poco, yo soy sensible”, admitió divertida.

Fans celebran su sencillez y amor por México

Como era de esperarse, las redes se llenaron de comentarios celebrando la actitud cercana y espontánea de Rosalía. En X (antes Twitter), los fans no tardaron en reaccionar:

“Wey, de todos los lugares donde imaginé encontrar a Rosalía, nunca esperé verla en la Casa de Toño. Rosalía, hermana, ¡ya eres mexicana!”, escribió la usuaria @cuari_o.

“Rosalía comiendo en Casa de Toño debería salir en los libros de la SEP”, bromeó otro usuario.

Para concluir con su visita, algunos fanáticos incluso esperaron fuera del restaurante para saludarla. Rosalía bajó la ventana de su camioneta negra y agradeció los gestos con una sonrisa.

También compró una piñata en la CDMX

Aunque este fue el momento que se volvió viral, la cantante española demostró lo mucho que disfruta de nuestro país. Horas antes fue vista en un local de piñatas sobre Circuito Interior Melchor Ocampo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Rosalía promociona su nuevo álbum LUX

Seguro te preguntarás qué proyecto se encuentra realizando en nuestro país. Pues resulta que la intérprete se encuentra en México como parte de la promoción de su próximo disco LUX, que se lanzará el 7 de noviembre en plataformas digitales. En la capital mexicana, ha organizado un Listening Party exclusivo donde algunos fans ya pudieron escuchar canciones inéditas del material, entre ellas Berghain.

El proyecto ha llamado la atención no solo por su sonido, sino también por incluir colaboraciones con agrupaciones y figuras como la Orquesta Sinfónica de Londres, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, y Yahritza y su Esencia, entre otros artistas.

