31 Minutos con show navideño único: fecha, boletos y todos los detalles

Los seguidores de 31 Minutos podrán cerrar el año con broche de oro y la mejor música, pues se acerca un evento especial. Se trata de un concierto navideño tributo inspirado en los personajes que marcaron a toda una generación. El espectáculo “La Navidad Más Calurosa” se presentará solo una vez en el Estado de México y promete música, títeres y nostalgia para toda la familia.

¿Cómo será el concierto navideño de 31 Minutos?

El show estará a cargo de 31Fans, quienes interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del programa, entre ellos:



“Yo nunca vi televisión”

“Mi muñeca me habló”

“Me cortaron mal el pelo”

La presentación, al ser un show navideño, obviamente contará con una temática decembrina inspirada en la película Calurosa Navidad, por lo que es ideal para iniciar la temporada festiva con toda la familia.

La verdad es que se han hecho varios conciertos tributos, como Radio Guaripolo, los cuales han agotado los boletos, por lo que es recomendable adquirir los tuyos lo más pronto posible.

¿Cuándo y dónde será el tributo de 31 Minutos?

El concierto se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre de 2025 y dará inicio a las 13:00 horas. La cita es en el Teatro Las Torres de Satélite (Circuito Circunvalación Oriente 10, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edomex).

Precios y venta de boletos

Los boletos ya están disponibles en el sitio oficial de la boletera con los siguientes costos:



Planta Baja: $450

Mezzanine: $350

El recinto también contará con merch oficial, incluyendo la posibilidad de llevarte a casa un Juan Carlos Bodoque.

¿Cómo llegar al Teatro Las Torres de Satélite?

Si viajas en transporte público:



Metro Cuatro Caminos (Línea 2)

Tomar camión hacia Las Torres de Satélite o Plaza Satélite

Descender al visualizar las torres; el teatro queda del lado derecho

Si tu opción es viajar en automóvil:



Tomar Periférico Norte dirección Satélite

Seguir salida hacia World Trade Center Mexiquense

El recinto cuenta con estacionamiento techado y al aire libre

Con una única fecha y un formato pensado para chicos y grandes, el concierto tributo navideño de 31 Minutos promete ser uno de los mejores planes familiares para que los fans cierren el 2025.

