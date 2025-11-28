¡LOS REYES DE LA BACHATA SE UNEN y lanzan álbum colaborativo!: Romeo Santos y Prince Royce vuelven con nueva música

Ya es oficial, Romeo Santos y Prince Royce están de vuelta y esta vez con Better Late Than Never, un álbum colaborativo que se estrena este 28 de noviembre. Con este proyecto los artistas buscan reinventarse sin dejar de mostrar la esencia que los caracteriza. Es una reiteración de que el género vive y es parte de la historia y la cultura.

¿Qué van a escuchar las personas en este proyecto?

Las personas en este álbum van a sentir y vivir una experiencia llena de sinergia entre los cantantes. No sobresale más uno que otro, “No hay una canción donde él cante más que yo, ni yo cante más que él” dijo Romeo Santos. Reafirmando que no hay un solo protagonista.

El proyecto está compuesto por trece temas. Santos se enfocó en la producción y composición de todos ellos, mientras que Royce participó en la letra de cuatro temas. Con respecto a los arreglos musicales se escucharán sonidos contemporáneos que mezclan lo tradicional y el beat popular de la bachata mientras se combina con una nueva propuesta en los sonidos. Con referencia a la letra, estás serán; como es costumbre, una combinación entre el español e inglés mientras que el contenido de los temas se perfilarán a una estética romántica.

Evento de lanzamiento en Nueva York

Como ya es costumbre como parte del marketing en la música de hoy en día, los artistas suelen hacer un evento para mostrar el proyecto antes de que se pueda escuchar en plataformas, son las llamadas “listening party”. En esta ocasión la previa musical fue llevada a cabo en el Madison Square Garden, arena ubicada en Nueva York.

Que el evento fuera realizado en Estados Unidos reafirma que la bachata no solo es un género musical apartado sino que forma parte de la cultura de muchos latinos, mismos que radican en estados del país vecino de México. Sin dejar de lado que tanto Romeo Santos como Prince Royce son de El Bronx, condado de Nueva York, razón por la que están unidos de forma cultural.

La bachata sin duda ha traspasado fronteras y unido comunidades desde su surgimiento, este álbum consolida no solo la carrera de dos artistas talentosos sino que reafirma la comunidad que se crea a partir de los sonidos. Por otro lado, marcará el inicio de una nueva era para el género, una en donde se abrirá paso a nuevas voces y talentos que busquen seguir escribiendo la historia de la bachata.