Estos son los HORARIOS OFICIALES del Cuernavaca Sunrise: Caifanes, DLD, Little Jesus, Porter y MÁS en el festival

Esté sábado 29 de noviembre se estará realizando el tan esperado festival de música Cuernavaca Sunrise en el Campo Unión Patriotas ubicado en “La Ciudad de la Eterna Primavera” en lo que será un evento único.

Este festival de música a menos de un par de horas de la CDMX en uno de los destinos más cálidos contará con bandas como Caifanes, Porter, Little Jesus, Titán y DLD entre otros grandes artistas que han marcado el sonido del rock mexicano de los últimos años.

¿Cuáles son los horarios del Festival Cuernavaca Sunrise?

A días de esta emocionante edición 2025 e de este gran festival, la organización publicó en sus redes sociales los horarios oficiales que tendrá cada banda, mismos que quedan así:

Accesos - 2:00 pm



Pehuenche - 3:00 pm

- 3:00 pm Donovan Morales - 3:40 pm

- 3:40 pm Odisseo - 4:20 pm

- 4:20 pm Little Jesus - 5:30 pm

- 5:30 pm DLD - 6:40 pm

- 6:40 pm Caifanes - 8:00 pm

- 8:00 pm Porter - 10:00 pm

- 10:00 pm Titán - 11:30 pm

¿Cuánto cuesta el boleto para el Cuernavaca Sunrise?

Si tras ver este cartel, has decidido que no puedes perderte por nada del mundo este festival, es importante que sepas que la entrada tiene un módico precio de $800 en general y $1,200 en VIP (más cargos por servicio).

Puedes conseguir tus boletos en el sitio en línea oficial de Arema o en lo siguientes puntos de venta:

2CAP Galerias Cuernavaca: Autopista México-Acapulco KM 87.5, esquina con Ave. de los 50 Metros, Col. Flores Magón, CP 62370, Galerías Cuernavaca, Ciudad Cuernavaca.

Río Pizza: Av. Rio Mayo #1100, Col. Vista Hermosa. Cuernavaca Morelos Horario: Lunes a viernes 12 a 8 pm y Sábados de 1 a 9 pm.

¿Cómo llegar al Festival Sunrise de Cuernavaca desde CDMX?

En transporte privado:

Si viajarás en transporte particular desde la CDMX o zonas aledañas, lo más práctico es tomar la popular Autopista México-Acapulco, donde deberás recorrer la pista hasta el kilómetro 87.5, donde podrás ver un desvío hacia la Avenida de los 50 Metros.

Al tomarla debes ir recto hasta topar con el Campo Unión Patriotas, pues es una ruta prácticamente “directa”.

En transporte público:

Si viajas desde la CDMX, podrás tomar dos terminales que ofrecen salidas constantes hacia Cuernavaca:

Terminal de Autobús del Norte

Terminal Taxqueña

Una vez que llegues a Cuernavaca, a la terminal Pullman del centro comercial Galerías Cuernavaca o a la terminal del centro, será indispensable usar apps de viaje privado (en caso de que se encuentren activas) o a transporte local.